Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent powiedział, w trakcie przemówienia w Davos, że polityka prezydenta USA Donalda Trumpa nie zakłada porzucenia NATO ani zerwania stosunków z Europą.

Zapewnił również, że dyskusje wokół Grenlandii nie powinny być traktowane jako sygnał, że Waszyngton zmienił kurs wobec Ukrainy i sojuszników - doniosła agencja Associated Press.

"Uspokójcie histerię". Bessent apeluje do sojuszników USA

"Jesteśmy w centrum polityki prezydenta Trumpa, a członkostwo USA w NATO jest niezaprzeczalne, podobnie jak nasze partnerstwo z Europą w celu powstrzymania wojny między Rosją a Ukrainą. Jednocześnie nie oznacza to, że nie może być między nami rozbieżności co do przyszłości Grenlandii. Uspokójcie histerię i weźcie głęboki oddech" - powiedział Bessent cytowany przez AP.

Sekretarz Skarbu USA zauważył, że podobne obawy wyrażano już wcześniej. Podkreślił, że nie prowadzą one do destabilizacji gospodarczej ani pogorszenia relacji z sojusznikami.

ZOBACZ: "To będzie najlepsze dla USA i Europy". Sekretarz Skarbu USA o planie Trumpa dla Grenlandii

Według Bessenta Stany Zjednoczone mają obecnie stabilną gospodarkę, korzystne umowy handlowe i, pomimo napiętej sytuacji politycznej, jedne z najściślejszych relacji z Europą.

Media: NATO ogranicza wymianę informacji z USA

NATO ograniczyło wymianę informacji wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi - podała wcześniej gazeta "The i Paper". Powołując się na swoje źródła, przekazała, że ​​urzędnicy NATO odmawiają dzielenia się informacjami wywiadowczymi ze Stanami Zjednoczonymi z powodu gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących zajęcia Grenlandii.

Dziennikarze przypomnieli, że wcześniej pracownicy służb wywiadowczych i wojskowych współpracowali w zwalczaniu wszelkiego rodzaju zagrożeń, od bezpośredniej wojny po tajne operacje.

Informator NATO powiedział gazecie, że plany Trumpa dotyczące zajęcia Grenlandii wywołują napięcia i nieufność między europejskimi i amerykańskimi odpowiednikami w Sojuszu.

ZOBACZ: Trump traci na popularności. Sondaże w USA nie pozostawiają wątpliwości

Brytyjskie źródło zbliżone do tamtejszego wywiadu nazwało pogorszenie relacji między Białym Domem a jego sojusznikami "bezprecedensowym" i ostrzegło, że "indywidualne wstrząsy polityczne" spowodowane przez Trumpa wpłyną na relacje wywiadowcze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni