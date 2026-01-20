- Żeby jakiekolwiek zobowiązania na Polskę nałożyć to musi być zgoda rady ministrów. Nikt o taką zgodę nie wystąpił - powiedział we wtorek Szłapka na konferencji prasowej.

Odpowiadając na pytanie o ewentualny udział polski w Radzie Pokoju organizowanej przez Donalda Trumpa, minister przekazał, iż premier Donald Tusk rozmawiał o tym z prezydentem Karolem Nawrockim. Nie ujawnił jednak więcej szczegółów.

Rada Pokoju Trumpa. "Premier rozmawiał z prezydentem w tej sprawie"

- Pan premier rozmawiał, z tego co wiem, z prezydentem Nawrockim w tej sprawie, ale przepisy tutaj są jasne. Rada Ministrów, ewentualne podpisanie, potem procedura ratyfikacji - dodał.

- Sytuacja międzynarodowa jest bardzo napięta, w związku z tym będzie posiedzenie Rady Europy, które zwołał Costa - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej. Zaznaczył, że "premier oczywiście weźmie w nim udział".

Nowa inicjatywa Donalda Trumpa. Polska zaproszona

Prezydent Karol Nawrocki został zaproszony przez Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy - potwierdził w poniedziałek w rozmowie z Polsat News przedstawiciel MSZ.

Biały Dom ujawnił w piątek, że w skład Rady Pokoju, na której czele stoi Donald Trump, wchodzą m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner i były brytyjski premier Tony Blair. W skład Rady wejdą też amerykański miliarder Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga i doradca prezydenta Robert Gabriel.

Media podają, że zaproszenia do udziału w Radzie Pokoju miały zostać wysłane do blisko 60 krajów. Do dołączenia do Rady zaproszony został m.in. premier Węgier Viktor Orban, który opublikował w niedzielę list w tej sprawie od Donalda Trumpa. Węgierski przywódca poinformował, że zaakceptował to "zaszczytne zaproszenie".

