"Mam czyste sumienie". Prezydent Bytomia reaguje na słowa w "Debacie Gozdyry"

"W obliczu oskarżeń, które padły wczoraj wieczorem w telewizji Polsat News wystąpię dzisiaj z wnioskiem o kontrolę schroniska do Najwyższej Izby Kontroli. O zarzutach, które padały w programie Agnieszki Gozdyry, powiadomię także Centralne Biuro Antykorupcyjne i Urząd Skarbowy - niech sprawdzą wszystkie procesy, ja mam czyste sumienie" - przekazał na Facebooku prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz.

Dramatyczne warunki zwierząt w bytomskim schronisku nagłośniła Dorota Rabczewska w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Do głowy by mi nie przyszło, że schroniska są tak dobrym biznesem dla niektórych przedsiębiorców, taką pralnią pieniędzy z takimi układami politycznymi, taką zasłoną dymną i taką mordownią zwierząt, która jest zasłonięta płaszczykiem kochania zwierzątek, płakania na zawołanie i nakręcania zrzutek przez naiwnych ludzi, którzy inwestują w prywatne dobra przedsiębiorców takie jak jacuzzi, garaże, domy, wakacje, a nic nie idzie na zwierzęta - mówiła na nagraniu artystka.

Bytom. Prezydent miasta reaguje na dramatyczne warunki zwierząt w schronisku

Jak podaje "Dziennik Zachodni", jeszcze w ubiegłym tygodniu władze Bytomia wypowiedziały umowę operatorowi schroniska. W poniedziałek miejskie służby przejęły nad nim kontrolę. Tego samego dnia komisja rewizyjna - głosami większości koalicji rządzącej - odrzuciła wniosek radnych opozycji, którzy domagali się dostępu do pełnej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania placówki w ostatnich latach.

Prezydent miasta przyznał, że nie rozumie tej decyzji. "Poproszę radnych, aby wrócili do tematu kontroli Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu" - zapowiedział we wpisie na Facebooku.

Ponadto prezydent przekazał, że w miejskim wydziale inżynierii środowiska, któremu podlega schronisko, zajdą "głębokie zmiany".

Mariusz Wołosz zadeklarował również, że udostępni wszystkie posiadane informacje i dokumenty dotyczące schroniska każdemu radnemu, dziennikarzowi oraz organom ścigania.

"O dokumentację, która jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Bytomiu może wystąpić także każdy z Was w trybie dostępu do informacji publicznej" - dodał.

Na sprawę zareagowało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W poniedziałek odbyła się odprawa służb i wojewodów z udziałem przedstawicieli MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojewodowie zostali zobowiązani do przekazania informacji o liczbie schronisk dla zwierząt - publicznych i prywatnych - działających na terenie poszczególnych województw.

