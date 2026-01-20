Polska 2050 ponownie w koalicji z PSL? Minister: Bardzo dobry pomysł
- Bardzo dobry pomysł. Dlaczego nie? - tak do idei ponownej koalicji Polski 2050 z PSL odniósł się w "Gościu Wydarzeń" Michał Gramatyka. Wiceszef resortu cyfryzacji wyjaśnił również, dlaczego nie dojdzie do "podbierania" posłów między partiami koalicyjnymi.
We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wystąpił poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Marek Tejchman przepytał wiceszefa resortu cyfryzacji o najnowsze sondaże według których jego ugrupowanie nie wchodzi do Sejmu (2,4 proc.). - Co najmniej półtorej roku pracy przed nami i spokojnie wszystko jest do odrobienia - mówił Gramatyka.
Prowadzący zapytał także swojego rozmówcę o możliwy powrót Polski 2050 do koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. - Bardzo dobry pomysł, dlaczego nie? - powiedział poseł. Na uwagę o "złej krwi" między partiami w ostatnich miesiącach i różnicach poglądowych, Gramatyka odparł, że "efekty wyborcze były najlepsze wtedy, kiedy razem współpracowali".
- Generalnie współpraca jest, ale potem Katarzyna Pełczyńska nawet delikatnie się rozjechała z ministrem rozwoju, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową na przykład. Oboje są bardzo silnymi osobowościami, no więc silne osobowości mają to do siebie, że pomiędzy nimi lubi iskrzyć - zaznaczył wiceminister cyfryzacji. Gramatyka uspokoił, że Polska 2050 potrafi współpracować z koalicjantami. Odparł jednocześnie zarzuty o wewnątrzpartyjnych sprzeczkach.
Politycy Polski 2050 na listach Koalicji Obywatelskiej? Michał Gramatyka komentuje
Jako, że wedle najnowszych sondaży Polska 2050 nie dostałaby się do Sejmu, Marek Tejchman spytał o ewentualne przejścia niektórych z posłów do Koalicji Obywatelskiej. - Jest taki układ pomiędzy partiami, które tworzą koalicję w tej kadencji, że nie podbieramy sobie wzajemnie posłów ani posłanek. I Koalicja Obywatelska będzie tego przestrzegała do samego końca - oznajmił Gramatyka.
Wiceszef Ministerstwa Cyfryzacji zauważył, że "Koalicja Obywatelska jest dość licznym klubem" i na ich listach jest sporo kandydatów. Jednocześnie prowadzący program wspomniał o marginalizowaniu koalicjantów przez premiera Donalda Tuska, z czym gość się zgodził.
- Jeżeli jednak spojrzymy z innej perspektywy, kto dzisiaj rządzi przy ewentualnych wyborach, które odbywają się dziś albo jutro, no to niestety rządzi opozycja - mówił Gramatyka.
W połowie stycznia partyjna koleżanka wiceszefa resortu cyfryzacji, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odniosła się na antenie Polsat News do startu koalicjantów na jednej liście wyborczej. Jak powiedziała w "Gościu Wydarzeń", "jedna lista nie jest dobrym rozwiązaniem dla nikogo". - W 2023 roku byłam przeciwna jednej liście, bo uważałam, że nie będzie demokratycznego rządu i to się okazało prawdą - oznajmiła.
