We wtorkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" wystąpił poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Marek Tejchman przepytał wiceszefa resortu cyfryzacji o najnowsze sondaże według których jego ugrupowanie nie wchodzi do Sejmu (2,4 proc.). - Co najmniej półtorej roku pracy przed nami i spokojnie wszystko jest do odrobienia - mówił Gramatyka.

Prowadzący zapytał także swojego rozmówcę o możliwy powrót Polski 2050 do koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. - Bardzo dobry pomysł, dlaczego nie? - powiedział poseł. Na uwagę o "złej krwi" między partiami w ostatnich miesiącach i różnicach poglądowych, Gramatyka odparł, że "efekty wyborcze były najlepsze wtedy, kiedy razem współpracowali".

ZOBACZ: Polska 2050 na listach z KO? Pełczyńska-Nałęcz stanowczo

- Generalnie współpraca jest, ale potem Katarzyna Pełczyńska nawet delikatnie się rozjechała z ministrem rozwoju, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową na przykład. Oboje są bardzo silnymi osobowościami, no więc silne osobowości mają to do siebie, że pomiędzy nimi lubi iskrzyć - zaznaczył wiceminister cyfryzacji. Gramatyka uspokoił, że Polska 2050 potrafi współpracować z koalicjantami. Odparł jednocześnie zarzuty o wewnątrzpartyjnych sprzeczkach.

Politycy Polski 2050 na listach Koalicji Obywatelskiej? Michał Gramatyka komentuje

Jako, że wedle najnowszych sondaży Polska 2050 nie dostałaby się do Sejmu, Marek Tejchman spytał o ewentualne przejścia niektórych z posłów do Koalicji Obywatelskiej. - Jest taki układ pomiędzy partiami, które tworzą koalicję w tej kadencji, że nie podbieramy sobie wzajemnie posłów ani posłanek. I Koalicja Obywatelska będzie tego przestrzegała do samego końca - oznajmił Gramatyka.

ZOBACZ: Wiemy, co z powtórzeniem wyborów w Polsce 2050. Jest decyzja

Wiceszef Ministerstwa Cyfryzacji zauważył, że "Koalicja Obywatelska jest dość licznym klubem" i na ich listach jest sporo kandydatów. Jednocześnie prowadzący program wspomniał o marginalizowaniu koalicjantów przez premiera Donalda Tuska, z czym gość się zgodził.

WIDEO: "Bardzo dobry pomysł". Wiceminister o powrocie do koalicji

- Jeżeli jednak spojrzymy z innej perspektywy, kto dzisiaj rządzi przy ewentualnych wyborach, które odbywają się dziś albo jutro, no to niestety rządzi opozycja - mówił Gramatyka.

W połowie stycznia partyjna koleżanka wiceszefa resortu cyfryzacji, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odniosła się na antenie Polsat News do startu koalicjantów na jednej liście wyborczej. Jak powiedziała w "Gościu Wydarzeń", "jedna lista nie jest dobrym rozwiązaniem dla nikogo". - W 2023 roku byłam przeciwna jednej liście, bo uważałam, że nie będzie demokratycznego rządu i to się okazało prawdą - oznajmiła.

