Pilny alert RCB dla Podlasia. Apel o pozostanie w domach

Polska

Smog spowije Podlasie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza. Zaleca, aby zrezygnować z aktywności na zewnątrz.

Komin emitujący dym na tle zimowego miasta.
RCB / Miasto Białystok
RCB ostrzega przed smogiem w czterech miastach Podlasia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed prognozowaną złą jakością powietrza i wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10 (smog) w czterech miastach w woj. podlaskim: 

  • Białymstoku,
  • Suwałkach,
  • Augustowie,
  • Wysokiem Mazowieckiem,

oraz w dwóch powiatach:

  • białostockim,
  • suwalskim.

Alert ma obowiązywać przez 24 godziny i obejmuje blisko 400 tys. mieszkańców regionu.

Podlaskie. Alert RCB dla mieszkańców, uwaga na smog 

RCB zaleciło, by w związku z zanieczyszczeniem ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu, zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz oraz ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

 

ZOBACZ: RCB ostrzega Polaków, wydano alerty. "Unikaj aktywności na zewnątrz"

 

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu i zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. Smog tworzy się, gdy dym, pyły i inne zanieczyszczenia mieszają się z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

 

Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie objawów astmy. Szczególnie narażone są osoby z chorobami układu oddechowego, seniorzy, dzieci oraz kobiety w ciąży.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Śmiertelne zagrożenie dla Polski". Adrian Zandberg ostrzega
mdb / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
ALERT RCBAUGUSTÓWBIAŁYSTOKPODLASIEPODLASKIEPOLSKASMOGSUWAŁKIWYSOKIE MAZOWIECKIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 