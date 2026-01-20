Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed prognozowaną złą jakością powietrza i wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10 (smog) w czterech miastach w woj. podlaskim:

Białymstoku,

Suwałkach,

Augustowie,

Wysokiem Mazowieckiem,

oraz w dwóch powiatach:

białostockim,

suwalskim.

Alert ma obowiązywać przez 24 godziny i obejmuje blisko 400 tys. mieszkańców regionu.

Podlaskie. Alert RCB dla mieszkańców, uwaga na smog

RCB zaleciło, by w związku z zanieczyszczeniem ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu, zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz oraz ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.

Pył PM10 jest jednym ze składników smogu i zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. Smog tworzy się, gdy dym, pyły i inne zanieczyszczenia mieszają się z mgłą lub wilgocią w powietrzu.

Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie objawów astmy. Szczególnie narażone są osoby z chorobami układu oddechowego, seniorzy, dzieci oraz kobiety w ciąży.

mdb / polsatnews.pl / PAP