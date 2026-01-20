Pilny alert RCB dla Podlasia. Apel o pozostanie w domach
Smog spowije Podlasie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza. Zaleca, aby zrezygnować z aktywności na zewnątrz.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed prognozowaną złą jakością powietrza i wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10 (smog) w czterech miastach w woj. podlaskim:
- Białymstoku,
- Suwałkach,
- Augustowie,
- Wysokiem Mazowieckiem,
oraz w dwóch powiatach:
- białostockim,
- suwalskim.
Alert ma obowiązywać przez 24 godziny i obejmuje blisko 400 tys. mieszkańców regionu.
Podlaskie. Alert RCB dla mieszkańców, uwaga na smog
RCB zaleciło, by w związku z zanieczyszczeniem ograniczyć przebywanie na świeżym powietrzu, zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz oraz ograniczyć wietrzenie pomieszczeń.
Pył PM10 jest jednym ze składników smogu i zawiera m.in. substancje toksyczne. Powstaje w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach. Smog tworzy się, gdy dym, pyły i inne zanieczyszczenia mieszają się z mgłą lub wilgocią w powietrzu.
Wysokie stężenie PM10 może powodować problemy zdrowotne, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, kaszel czy zaostrzenie objawów astmy. Szczególnie narażone są osoby z chorobami układu oddechowego, seniorzy, dzieci oraz kobiety w ciąży.
