Zorze obserwowane w Polsce w nocy z poniedziałku na wtorek były związane z koronalnym wyrzutem masy (CME) - potężnym zjawiskiem na Słońcu polegającym na wypychaniu w przestrzeń kosmiczną ogromnych obłoków plazmy i pola magnetycznego.

"Aktywność geomagnetyczna osiągnęła poziom umożliwiający obserwacje nawet z centralnych i zachodnich regionów, bez konieczności przemieszczania się na północ" - czytamy na stronie nocnenirbo.pl. Zaznaczono, że obserwacje prowadzono m.in. w Poznaniu, gdzie "zorza była wyraźnie widoczna gołym okiem mimo miejskiego oświetlenia".

Zorza polarna nad Polską. Niesamowite zdjęcia zjawiska

Zdjęcia zjawiska publikowane w mediach społecznościowych wskazują, że widziano je niemal w całym kraju. Internauci dzielą się fotografiami wykonanymi m.in. we Wrocławiu, na Podhalu, Pomorzu i w Lublinie.

"Dzisiejsza noc zapisała się naprawdę wyjątkowo. Od pierwszych chwil niebo zaczęło mienić się niezwykłymi kolorami, a zorza polarna stworzyła nad nami prawdziwy spektakl!" - tak zorze nad Polską skomentował w serwisie X profil Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dzisiejsza noc zapisała się naprawdę wyjątkowo ✨Od pierwszych chwil niebo zaczęło mienić się niezwykłymi kolorami, a zorza polarna stworzyła nad nami prawdziwy spektakl!

📷fot. Jakub Barczyk #IMGW #zorzapolarna #pogoda #noc pic.twitter.com/yebYq2NqgM — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 19, 2026

Kulminacja zjawiska nastąpiła pomiędzy godz. 22.00 a 24.00. Jak zauważa serwis nocneniebo.pl, wówczas można było zaobserwować wyraźne pasma, promienie pionowe i rozlane poświaty, które zmieniały się w skali minut.

Kolorem dominującym zorzy była zieleń. Miało to związek z emisją tlenu na wysokości ok. 100–150 km. Obserwatorzy mogli też jednak dostrzec regularnie pojawiające się czerwone i purpurowe odcienie, które są typowe dla wyższych warstw atmosfery.

"Tego typu barwy są rzadko rejestrowane z obszaru Polski i zwykle wymagają wyjątkowo silnych zaburzeń magnetycznych" wyjaśnia nocneniebo.pl. Zaznaczono jednocześnie, że wystąpienie zorzy na tej szerokości geograficznej potwierdza skalę zaburzeń w ziemskim polu magnetycznym.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni