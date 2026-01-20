"Feniks" to nazwa ukraińskiego oddziału korzystającego z bezzałogowych systemów powietrznych. Funkcjonuje w ramach straży granicznej, a do jego głównych zadań należy rozpoznanie oraz transport ładunków.

Podczas jednej z takich misji pilot jednostki - 19-letni Maksym ps."Maliuk" (pol. dziecko) - zauważył na śniegu wiadomość z prośbą o pomoc.

Napisała wiadomość na śniegu. Ukraiński pilot ruszył z pomocą

Jak donosi ukraiński serwis united24media.com, nadawcą była starsza kobieta mieszkająca w zniszczonym mieście Konstantynówka w obwodzie donieckim. "Maliuk" powiedział, że obserwował z powietrza, jak seniorka powoli kreśli słowa na śniegu z prośbą o dostarczenie jej pieczywa.

Pilot zareagował natychmiast. Podkreślił później, że udzielanie pomocy cywilom należy do podstawowych obowiązków żołnierzy.

- Zawsze, gdy widzę takie wiadomości, odpowiadam na nie. W końcu to nasi ludzie, mamy obowiązek im pomagać. Jesteśmy tu dla nich – wyjaśnił.

Wysłał dronem paczkę z żywnością. Otrzymał odpowiedź

Po zobaczeniu wiadomości "Maliuk" poprosił swoich przełożonych o zgodę na wysłanie kobiecie żywności. Gdy ją otrzymał, przekazał seniorce za pomocą drona chleb i ciasteczka. Niedługo potem na śniegu pojawił się napis "dziękuję".



"Misje ukraińskich pilotów dronów zazwyczaj obejmują obserwację, namierzanie lub rozpoznanie. Ale takie chwile, jak ta, przypominają, po co w ogóle tam są" - podsumował postawę ukraińskiego pilota serwis united24media.com.

Konstantynówka jest położona blisko linii frontu w tzw. strefie buforowej. Miasto wielokrotnie padało ofiarą rosyjskich ataków, które zniszczyły znaczną część infrastruktury i zakłóciły funkcjonowanie podstawowych usługi. Ludność cywilna, która pozostała, często zmaga się z poważnymi niedoborami żywności, ogrzewania i opieki medycznej.

