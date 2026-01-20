Jeddah Tower, wznoszona w nadmorskiej Dżuddzie, ma jako pierwszy wieżowiec w historii osiągnąć wysokość jednego kilometra. Po siedmiu latach przerwy budowa znów nabrała tempa, a rozmach prowadzonych prac sugeruje, że świat architektury już wkrótce będzie musiał na nowo zdefiniować pojęcie najwyższego budynku świata.

Projekt zamrożony na lata. Teraz znów rośnie

Projekt wieżowca ogłoszono w 2011 r., a pierwsze prace związane z wylewaniem fundamentów ruszyły dwa lata później. Inwestycja początkowo funkcjonowała pod nazwą Kingdom Tower i miała stać się centralnym punktem gigantycznego kompleksu Jeddah Economic City. W 2018 r. budowa została jednak wstrzymana z powodu problemów organizacyjnych i coraz większych opóźnień, co na kilka lat zamroziło jeden z najbardziej ambitnych projektów świata.

Wikimedia Commons Wieżowiec Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej ma przekroczyć kilometr wysokości

Przełom nastąpił w styczniu 2025 r., gdy prace wznowiono w ramach nowego kontraktu z Saudi Binladin Group. Od tego momentu konstrukcja zaczęła rosnąć w imponującym tempie.

Nad całością inwestycji czuwa Jeddah Economic Company, spółka powołana do realizacji Jeddah Tower oraz całego kompleksu Jeddah Economic City, z którą współpracuje m.in. Kingdom Holding Company, której dyrektor generalny Talal Ibrahim Al Maiman podsumował wybudowanie 80. piętra: "Jeddah Tower będzie symbolem innowacji i katalizatorem wzrostu… Dzisiejszy postęp stanowi realizację wizji, która powstawała latami".

Jedno piętro co kilka dni

Pod koniec 2025 r. Jeddah Tower przekroczyła 80 pięter. Według deklaracji inwestora, jedno piętro powstaje obecnie średnio co trzy-cztery dni. Zgodnie z harmonogramem te setne ma być gotowe na początku 2026 r., a zakończenie całej budowy planowane jest na sierpień 2028 r.

Po ukończeniu wieżowiec osiągnie wysokość ponad 1000 metrów i 168 kondygnacji, wyraźnie przewyższając Burdż Chalifa w Dubaju, który ma "tylko" 828 metrów. Oznacza to symboliczne przekroczenie granicy jednego kilometra, uznawanej dotąd za barierę nie do przebicia.

Wikimedia Commons Burdź Chalifa

Nie tylko liczba związana z wysokością robi wrażenie. Masa budynku szacowana jest na ponad 900 tys. ton. Do wzniesienia wieży potrzeba będzie ponad 500 000 m3 betonu - jest to ilość, która wypełni co najmniej 200 basenów olimpijskich.

Do tego dochodzi około 80 tys. ton stali oraz szkło o niskiej przewodności cieplnej, które ma chronić wnętrza przed ekstremalnymi temperaturami panującymi w Arabii Saudyjskiej. Szacowany koszt inwestycji przekroczył już 1,2 mld dolarów, choć ostateczna kwota może ulec zmianie.

Wieżowiec odporny na wiatr. Inżynieria na granicy możliwości

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, znana z m.in. Burdź Chalifa. Istotnym elementem Jeddah Tower jest trójramienny rdzeń w kształcie litery Y, który zapewnia stabilność przy ekstremalnych obciążeniach wiatrem i jednocześnie ogranicza drgania konstrukcji.

Zwężające się skrzydła i aerodynamiczny kształt wieży mają zminimalizować powstawanie wirów powietrza, które przy takiej wysokości mogłoby stanowić poważne zagrożenie. Nad konstrukcją czuwa firma inżynieryjna Thornton Tomasetti.

Jednym z najbardziej spektakularnych elementów projektu będzie taras widokowy na 158. poziomie, położonym na wysokości ok. 652 metrów. O średnicy blisko 30 m, ma być dostępny dla zwiedzających i po otwarciu stanie się najwyższym publicznym punktem obserwacyjnym na świecie.

Tak ogromna wysokość wymaga zastosowania jednych z najszybszych wind na świecie. W Jeddah Tower zaplanowano 59 wind firmy Kone, w tym pięć dwupoziomowych. Te obsługujące najwyższe poziomy będą poruszać się z prędkością do 10 metrów na sekundę.

Jeddah Tower to dopiero początek

Arabia Saudyjska nie zwalnia tempa. Równolegle pojawiają się zapowiedzi jeszcze śmielszych projektów wieżowych, wpisujących się w rządową strategię Vision 2030. Jednym z nich jest koncepcyjnie zapowiadana Rise Tower w Rijadzie, której wysokość w medialnych doniesieniach ma przekroczyć 2 km. Na obecnym etapie projekt ten pozostaje jednak w sferze zapowiedzi i wizji, bez potwierdzonego harmonogramu realizacji. Koszt projektu szacuje się na ponad 5 mld dolarów.

Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej ma szansę stać się najwyższym budynkiem świata

