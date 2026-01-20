W SOP prowadzona była wieloaspektowa kontrola, a gen. Jaworski przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W ubiegłym tygodniu do MSWiA wpłynął list pracowników SOP-u, w którym domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego.

Komendant SOP zawieszony. Trwa postępowanie dyscyplinarne

O tym, że w SOP doszło do kryzysu wskazywały już decyzje kadrowe, które zapadły wobec wicedyrektora i naczelnika SOP po incydencie związanym z ubiegłoroczną kradzieżą samochodu należącego do członka rodziny Donalda Tuska. - Jeden z panów został odsunięty od obowiązków, drugi jest w dyspozycji komendanta - mówiła w rozmowie z Polsat News w październiku ubiegłego roku rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Przedstawicielka resortu komentowała wówczas także medialne doniesienia wskazujące, że premier chciał zwolnienia szefa SOP-u, ale ponieważ dostał sygnał z Pałacu Prezydenckiego, że to się nie uda, doprowadził do wysłania go na przymusowy urlop. Jak zaznaczyła, tych dwóch spraw nie należy ze sobą łączyć.

- Każdy ma prawo do urlopu. Pan komendant SOP wnioskował o taki urlop, podpisał taki urlop i taki urlop otrzymał. Natomiast zaznaczam również, że jest to urlop zaległy - poinformowała.

Kradzież auta sprzed domu premiera. Sprawca zatrzymany

Auto należące do członka rodziny Donalda Tuska zostało skradzione 10 września nad ranem sprzed domu premiera. Policjanci z Sopotu o godzinie 7.40 otrzymali zgłoszenie o kradzieży terenowego Lexusa. Na miejsce skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza.

"Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, ślady mogące mieć znaczenie dowodowe oraz przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje o zdarzeniu" - informowała pomorska policja.

W sprawie zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sopotu, obywatela Polski. Mężczyzna próbował wylecieć do Bułgarii z gdańskiego lotniska.

