W 2025 r. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) odnotowało 1,2 mln wykroczeń. Dane udostępnił serwisowi autokult.pl Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

Dla porównania w 2024 r. urządzenia wykryły blisko 1,1 mln przypadków łamania przepisów, co oznacza wzrost o ok. 8 proc.

Pomimo wzrostu liczby zarejestrowanych naruszeń, 2025 r. był według danych mundurowych najbezpieczniejszym rokiem na polskich drogach od czasu upowszechnienia się motoryzacji.

Komenda Główna Policji informowała, że w 2025 r. na drogach zginęło 1651 osób. To rekordowo niska liczba - o 13 proc. niższa niż w 2024 r., który również był rekordowy pod względem niskiej liczby ofiar śmiertelnych.

Jak informuje GITD, w 2025 r. kierowcy najczęściej przekraczali dozwoloną prędkość o 11-20 km/h - było tak w 58 proc. przypadków. 30 proc. przyłapanych kierowców łamało limit o 21–30 km/h. Przekroczenia o 51 km/h i więcej stanowiły zaledwie 1,5 proc. przypadków.

ZOBACZ: 19-latek pędził z zawrotną prędkością. Zasłonił się kuriozalną wymówką

Ten fotoradar wykrył najwięcej wykroczeń w Polsce

Na koniec 2025 r. GITD dysponował 477 stacjonarnymi fotoradarami. Łącznie zarejestrowały one 743,8 tys. przypadków złamania przepisów. W zeszłym roku średnio jeden stacjonarny fotoradar wykonał blisko 1,6 tys. zdjęć.

Najwięcej wykroczeń wykrył fotoradar uruchomiony w lipcu 2025 r. na Zakopiance w miejscowości Krzyszkowice. Odnotowano tam 51,7 tys. przekroczeń prędkości, co oznacza, że urządzenie dziennie rejestrowało blisko 300 naruszeń limitu wynoszącego w tym miejscu 50 km/h.

W pierwszej dziesiątce urządzeń, które zarejestrowały w 2025 r. najwięcej wykroczeń, znalazły się następujące fotoradary:

Krzyszkowice (woj. małopolskie): 51 681,

Bieruń, ul. Warszawska (woj. śląskie): 10 968,

Łódź, ul. Dąbrowskiego (woj. łódzkie): 10 380,

Warszawa, ul. Pileckiego (woj. mazowieckie): 10 260,

Warszawa, ul. Ostrobramska - Fieldorfa (woj. mazowieckie): 8630,

Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie (woj. mazowieckie): 8406,

Świdnik, ul. Tysiąclecia (woj. lubelskie): 8354,

Gliwice, łącznik do A1 (woj. śląskie): 7388,

Otłoczyn (woj. kujawsko-pomorskie): 7259,

Wanaty (woj. śląskie): 7141.

ZOBACZ: Polacy emigrują coraz częściej. GUS sprawdził, jakie kierunki wybierają

Odcinkowy pomiar prędkości

Do końca roku GITD dysponował 73 zestawami do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, które zarejestrowały łącznie 470,5 tys. naruszeń. Oznacza to, że w jednej lokalizacji średnio "wpadło" niemal 6,5 tys. kierowców.

W przypadku odcinkowego pomiaru średniej prędkości kontrola działa inaczej niż przy fotoradarze stacjonarnym. Fotoradar mierzy prędkość punktowo, natomiast odcinkowy pomiar obejmuje zwykle trasę liczącą od kilku do kilkunastu kilometrów - wyjaśnia serwis autokult.pl.

Najwięcej naruszeń wykryto na poniższych odcinkach:

Kostomłoty - Kąty Wrocławskie: 39 175,

Katowice, ul. Nikodema i Józefa Renców: 35 421,

Wyszków: 34 814,

Dobroń - Petrykozy: 27 596,

Zabrze, al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: 20 387,

Drwalew - Chynów: 18 523,

Lutcza: 17 279,

Dąbrowa - Swadzim: 15 689,

A1, węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek: 14 892,

S2, Warszawa tunel: 13 763.

ZOBACZ: Pilny alert RCB dla Podlasia. Apel o pozostanie w domach

Jak informuje autokult.pl, niewykluczone, że w 2026 r. zmieni się znak informujący o początku odcinkowego pomiaru prędkości. Na niebieskiej tablicy może pojawić się miniatura znaku ograniczenia prędkości, która ma przypominać kierowcom aut osobowych o obowiązującym limicie na danym odcinku.

Taka zmiana mogłaby pomóc w utrzymaniu dozwolonej prędkości, a jednocześnie ograniczyć zjawisko jazdy znacznie wolniejszej niż limit, co pogarsza przepustowość dróg - zauważa serwis.

Przejazd na czerwonym świetle

Choć jazda na czerwonym świetle to jedno z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń, w 2025 r. 49 zestawów do wykrywania wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle zarejestrowało 90,9 tys. wykroczeń. To nieco ponad 1,8 tys. zdjęć na jedno urządzenie.

Mandat za takie przewinienie wynosi 500 zł, a kierowca otrzymuje 15 punktów karnych.

Najwięcej wykroczeń wykryto w lokalizacjach:

Warszawa, Al. Krakowska, Łopuszańska, F. Hynka: 22 088

Łódź, ul. Rokicińska, A. Puszkina: 5573

Poznań, ul. Roosevelta, Zwierzyniecka, Święty Marcin: 4799

Kraków, Aleja Pokoju, Nowohucka: 4199

Kielce, ul. Sandomierska, Źródłowa, Al. Solidarności, Al. IX Wieków Kielc: 3737

Kraków, ul. Tischnera, Zakopiańska, Wadowicka, Brożka: 3667

Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok, Warszawska, E. Kwiatkowskiego: 3644

Piotrków Trybunalski, Al. Concordii, Al. Gen. Wł. Sikorskiego: 2643

Łódź, Al. Gen. Sikorskiego, Al. Włókniarzy, Zgierska: 2347

Zabrze, Prof. Z. Religi, Bytomska, P. Stalmacha: 2295.

ZOBACZ: Mają panele, pompę ciepła i magazyn energii. Grzeją się przy kominku

Wjazd na przejazd kolejowo-drogowy. Tysiące wykroczeń, tylko pięć urządzeń

Od niespełna dwóch lat w Polsce działają też urządzenia automatycznie wykrywające wjazd na przejazd kolejowo-drogowy przy czerwonym świetle sygnalizatora. Za takie wykroczenie obowiązuje mandat w wysokości 2000 zł oraz 15 punktów karnych.

W 2025 r. na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrowano 7,4 tys. wykroczeń. Systemów kontroli kierowców w takich miejscach w całym kraju jest tylko pięć:

Warszawa, ul. Cyrulików: 3200,

Wrocław, ul. Średzka: 2135,

Wrocław, ul. Szczecińska: 1293,

Radomsko, ul. Piłsudskiego: 497,

Chełmce: 305.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Burza wokół gestu Nawrockiego. "Prezydent nie wiedział" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / mjo / polsatnews.pl