Druga katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Mur runął na tory, są ranni

Co najmniej 20 pasażerów pociągu sieci Rodalies zostało rannych, a pięć jest w stanie ciężkim po tym, jak mur oporowy runął na tory w prowincji Barcelona - poinformował kataloński dziennik "La Vanguardia".

Z informacji hiszpańskiego nadawcy publicznego RTVE wynika, że do wykolejenia doszło na linii R4 między miejscowościami Gelida a Sant Sadurni.

Na miejsce zdarzenia przybyło kilkanaście karetek pogotowia i ekip strażackich. Wypadek miał miejsce w dniu intensywnych opadów w całej Katalonii.

Jak poinformowała agencja EFE, między Macanet Massanes a Tordera w prowincji Barcelona doszło również do wykolejenia się pociągu w wyniku obecności kamieni na torach. Pociągiem podróżowało 10 pasażerów; nie odnieśli obrażeń.



Agencja Reutera podała, że wśród poszkodowanych odnotowano pięć ciężko rannych osób. Po czasie dodano, że maszynista pociągu zmarł.

