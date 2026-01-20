Druga katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Mur runął na tory, są ranni
Pociąg podmiejski wykoleił się po zawaleniu muru oporowego na tory w pobliżu Barcelony - poinformowała agencja Reutera, powołując się na hiszpańską stację RTVE. W wyniku zdarzenia co najmniej 20 osób zostało rannych. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogły być występujące od ponad doby intensywne opady deszczu. To jednak niejedyne tego dnia wykolejenie w Hiszpanii.
Co najmniej 20 pasażerów pociągu sieci Rodalies zostało rannych, a pięć jest w stanie ciężkim po tym, jak mur oporowy runął na tory w prowincji Barcelona - poinformował kataloński dziennik "La Vanguardia".
Z informacji hiszpańskiego nadawcy publicznego RTVE wynika, że do wykolejenia doszło na linii R4 między miejscowościami Gelida a Sant Sadurni.
Na miejsce zdarzenia przybyło kilkanaście karetek pogotowia i ekip strażackich. Wypadek miał miejsce w dniu intensywnych opadów w całej Katalonii.
Jak poinformowała agencja EFE, między Macanet Massanes a Tordera w prowincji Barcelona doszło również do wykolejenia się pociągu w wyniku obecności kamieni na torach. Pociągiem podróżowało 10 pasażerów; nie odnieśli obrażeń.
Agencja Reutera podała, że wśród poszkodowanych odnotowano pięć ciężko rannych osób. Po czasie dodano, że maszynista pociągu zmarł.
