Dramatyczny wypadek w Warszawie. Kierowcy usłyszeli zarzuty
Kierowcy, którzy brali w poniedziałek udział wypadku ze skutkiem śmiertelnym na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej w Warszawie, usłyszeli zarzuty. - Prokurator uznał, że każdy z kierowców przyczynił się do tego wypadku - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. W wyniku zdarzenia zginął 6-letni chłopiec, a trzy osoby zostały ranne.
Do wypadku doszło, gdy 28-letnia kobieta, próbując skręcić w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi, który jechał z naprzeciwka. Doszło do zderzenia samochodów, a jeden z nich uderzył w pieszych.
