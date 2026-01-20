Dramatyczny wypadek w Warszawie. Kierowcy usłyszeli zarzuty

Polska

Kierowcy, którzy brali w poniedziałek udział wypadku ze skutkiem śmiertelnym na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej w Warszawie, usłyszeli zarzuty. - Prokurator uznał, że każdy z kierowców przyczynił się do tego wypadku - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. W wyniku zdarzenia zginął 6-letni chłopiec, a trzy osoby zostały ranne.

Do wypadku doszło, gdy 28-letnia kobieta, próbując skręcić w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi, który jechał z naprzeciwka. Doszło do zderzenia samochodów, a jeden z nich uderzył w pieszych. 

 

Więcej informacji wkrótce.

 

Adam Gaafar / polsatnews.pl
POLSKAWYPADEK

