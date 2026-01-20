Prezydent Ukrainy poinformował, że przeprowadził specjalną naradę poświęconą sytuacji w kraju, w tym odbudowie i pozyskaniu niezbędnych zasobów.

Jak przekazał, najtrudniejsza sytuacja panuje w Kijowie i okolicach, gdzie rano doszło do uderzeń dronów Shahed w obiekt energetyczny.

W oświadczeniu prezydent ocenił, że działania ukraińskich sił powietrznych przeciwko dronom Shahed są niezadowalające.

Podkreślił, że Ukraina dysponuje przechwytywaczami i angażuje liczne środki, w tym mobilne grupy ogniowe oraz myśliwce F-16, jednak - jak zaznaczył - organizacja pracy Sił Powietrznych powinna wyglądać inaczej. "Osobno omówiliśmy tę sytuację z ministrem obrony - będą wnioski" - zapowiedział.

Dramatyczna sytuacja w Ukrainie. Zełenski zwraca się bezpośrednio do rodaków

Prezydent Ukrainy podkreślił, że priorytetem jest opanowanie sytuacji w kraju. Wezwał urzędników, samorządowców oraz szefów państwowych i energetycznych spółek, by pozostali na miejscu i pracowali tam, gdzie konieczna jest odbudowa oraz ochrona.

Jak przekazał, tylko w Kijowie wieczorem ponad milion odbiorców pozostawało bez prądu, a ponad 4 tys. bloków mieszkalnych było pozbawionych ogrzewania.

Zapowiedział, że wszystkie siły mają zostać skierowane na łagodzenie skutków kryzysu, a rząd ma przedstawić "nieszablonowe" propozycje wsparcia dla ludzi i biznesu oraz lepszej koordynacji z firmami w zakresie redystrybucji produkcji i zużycia energii.

Zaznaczył też, że oczekuje od rządu już następnego dnia konkretnej listy działań i decyzji. "Każda godzina jest dla nas pracą dla sektora energetycznego - Ukrenergo, rządu, władz regionalnych, władz lokalnych, władz Kijowa - dla wszystkich. Dla wszystkich" - podkreślił.

Zełenski wskazał na bardzo trudną sytuację w Zaporożu, gdzie przez cały dzień dochodziło do ataków Shahedów. Polecił skierowanie dodatkowych środków i załóg do obrony oraz zmianę logistyki, którą ma zająć się Ministerstwo Obrony.

Dodał, że minister spraw wewnętrznych informował o funkcjonowaniu punktów wsparcia i ogrzewania, a Straż Graniczna i służby celne mają zapewnić jak najszybszy transport sprzętu przez granicę. "A jeśli wystąpią jakiekolwiek opóźnienia - reakcja musi być natychmiastowa" - zaznaczył.

Ukraina. Zmiany w Kancelarii Prezydenta

Prezydent Ukrainy poinformował także o decyzji personalnej. Ołeksandr Kubrakow z Kancelarii Prezydenta ma zająć się kwestiami infrastruktury oraz relacjami ze społecznościami.

Zełenski wyznaczył również Kubrakowa na swojego doradcę, w kontekście sytuacji w Kijowie, i zapowiedział, że oczekuje od niego propozycji działań.

"Będę nadal pozyskiwał specjalistów z zespołu ukraińskiego, którzy będą mogli włączyć się w pracę państwa. Konieczne jest, aby wszystkie siły były teraz po stronie Ukrainy. I tak będzie" - podkreślił na końcu oświadczenia.

