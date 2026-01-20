Dramatyczna sytuacja we Lwowie. Władze wprowadzają rygorystyczne ograniczenia

Elektrownie, elektrociepłownie i inne obiekty infrastruktury krytycznej we Lwowie, w ostatnich dniach, stały się priorytetowym celem w rosyjskich ostrzałach. Obrona powietrzna w regionie nie jest w stanie zestrzeliwać pocisków i dronów.

Sytuacja jest na tyle zła, że pierwszy zastępca mera Lwowa, w trakcie briefingu prasowego, poinformował o wprowadzeniu ścisłego reżimu oszczędności energii elektrycznej.

Lwów. Miasto z ograniczeniami prądu po rosyjskich atakach

Jak poinformował Andrij Moskalenko od dziś wprowadzone zostaną m.in. ograniczenia oświetlenia ulic, zabytków oraz obiektów użyteczności publicznej. Ma to pozwolić na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o około 30 procent.

Jednocześnie zaapelowano do przedsiębiorców, aby znacząco zmniejszyli oświetlenie własnych obiektów i korzystanie z generatorów prądotwórczych.

- Wiele firm korzysta już z generatorów (…) Rozumiemy jednak, że może brakować mocy, dlatego prosimy o wyrozumiałość, szczególnie w godzinach szczytu, od 18:00 do 20:00 - podkreślił.

W mieście od wielu tygodni obowiązują harmonogramy dostępu prądu dla poszczególnych regionów miasta. W skrajnych momentach przerwy sięgały nawet 15 godzin, co zmusiło m.in. restauratorów do zamknięcia swoich lokali.

