Dramatyczna sytuacja we Lwowie. Władze wprowadzają rygorystyczne ograniczenia
Regularne rosyjskie ostrzały doprowadziły do krytycznej sytuacji w systemie energetycznym we Lwowie. Lokalne władze zdecydowały o natychmiastowych wprowadzenia ścisłego reżimu oszczędności oświetlenia. Zmiany dotyczą nie tylko infrastruktury miejskiej, ale także prywatnych przedsiębiorców.
Elektrownie, elektrociepłownie i inne obiekty infrastruktury krytycznej we Lwowie, w ostatnich dniach, stały się priorytetowym celem w rosyjskich ostrzałach. Obrona powietrzna w regionie nie jest w stanie zestrzeliwać pocisków i dronów.
Sytuacja jest na tyle zła, że pierwszy zastępca mera Lwowa, w trakcie briefingu prasowego, poinformował o wprowadzeniu ścisłego reżimu oszczędności energii elektrycznej.
Lwów. Miasto z ograniczeniami prądu po rosyjskich atakach
Jak poinformował Andrij Moskalenko od dziś wprowadzone zostaną m.in. ograniczenia oświetlenia ulic, zabytków oraz obiektów użyteczności publicznej. Ma to pozwolić na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o około 30 procent.
Jednocześnie zaapelowano do przedsiębiorców, aby znacząco zmniejszyli oświetlenie własnych obiektów i korzystanie z generatorów prądotwórczych.
- Wiele firm korzysta już z generatorów (…) Rozumiemy jednak, że może brakować mocy, dlatego prosimy o wyrozumiałość, szczególnie w godzinach szczytu, od 18:00 do 20:00 - podkreślił.
W mieście od wielu tygodni obowiązują harmonogramy dostępu prądu dla poszczególnych regionów miasta. W skrajnych momentach przerwy sięgały nawet 15 godzin, co zmusiło m.in. restauratorów do zamknięcia swoich lokali.
