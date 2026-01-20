Informacja o dołączeniu do inicjatywy Rady Pokoju potwierdzona została przez samego Alaksandra Łukaszenkę w trakcie przemówienia z okazji uroczystości wręczenia Państwowego Znaku Jakości.

Miński satrapa podkreślił, że wszystkie procedury, które przedstawione zostały w liście Donalda Trumpa zostały spełnione.

- Podpisałem odpowiedni dokument do Stanów Zjednoczonych, w którym oświadczyłem, że jesteśmy gotowi przyjąć ich propozycję zostania założycielami tej Rady - oświadczył.

Białoruś. Łukaszenka o działaniach Rady Pokoju

W dalszej części wypowiedzi Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że Białoruś "niewiele" pomoże w kwestii rozwiązania konfliktu w Strefie Gazy, ale chętnie zaangażuje się w plany pokojowe dotyczące Ukrainy.

- Kusi mnie myśl, że być może ta Rada Pokoju, niektóre z jej działań i możliwości, rozprzestrzenią się na inne części świata. Przede wszystkim, może uda nam się pomóc w jakiejś sprawie Ukrainy, jakoś omówić ją i promować pokój, a także wpłynąć na ukraińskie władze. To mnie najbardziej kusi - mówił.

- Znam swoje możliwości i możliwości naszej Białorusi - podsumował.

