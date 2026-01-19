Wypadek na Pradze-Południe. Samochód wjechał w pieszych

Polska

W warszawskiej dzielnicy Praga-Południe samochód wjechał w pieszych. Według wstępnych ustaleń, w okolicach Placu Szembeka jeden z samochodów nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu, co doprowadziło do zderzenia i potrącenia osób znajdujących się w pobliżu.

Według informacji przekazanych Interii przez rzecznika prasowego KSP, ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu, co doprowadziło do potrącenia pieszych. Przy skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Zamienieckiej i Chłopickiego trwa akcja służb, ruch wokół jest wstrzymany.

Wypadek na Pradze-Południe. Samochód wymusił pierwszeństwo

Rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć dodał, że pięć osób jest poszkodowanych - wśród nich dziecko. 

 

- Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem. Obojgu jest udzielana pomoc w karetce - przekazał w rozmowie z PAP mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
