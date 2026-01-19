Wypadek na Pradze-Południe. Samochód wjechał w pieszych

Według informacji przekazanych Interii przez rzecznika prasowego KSP, ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu, co doprowadziło do potrącenia pieszych. Przy skrzyżowaniu ulic Grochowskiej, Zamienieckiej i Chłopickiego trwa akcja służb, ruch wokół jest wstrzymany.

Wypadek na Pradze-Południe. Samochód wymusił pierwszeństwo

Rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć dodał, że pięć osób jest poszkodowanych - wśród nich dziecko.

- Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem. Obojgu jest udzielana pomoc w karetce - przekazał w rozmowie z PAP mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni