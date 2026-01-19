Do wypadku doszło w pobliżu przemysłowego miasta Vanderbijlpark, około 60 kilometrów na południe od Johannesburga. Policja poinformowała, że ​​kierowca minibusa prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem w trakcie próby wyprzedzania.

Liczba ofiar wzrosła do 13 po tym, jak ranne dziecko zmarło w wyniku odniesionych obrażeń, poinformował w oświadczeniu prowincjonalny departament edukacji.

Kilkoro dzieci zostało ciężko rannych. Władze nie podały dokładnego ich dokładnego wieku, ale minister edukacji prowincji Matome Chiloane poinformowała, że ​​pochodzą one ze szkół podstawowych, w których uczą się najmłodsi od sześciu lat, a także licealiści ze szkół średnich.

"To straszny widok". Tragiczny wypadek minibusa w RPA

Do sieci trafiły zdjęcia z miejsca tragedii. Widać na nich zmiażdżony minibus na poboczu drogi i rodziców, którzy zrozpaczeni stali za taśmą policyjną. "To straszny widok" - powiedział premier Gauteng, Panyaza Lesufi.

W oświadczeniu kondolencyjnym prezydent Cyril Ramaphosa powiedział, że należy zrobić wszystko, aby egzekwować przepisy ruchu drogowego i zapewnić jakość usług transportu szkolnego, aby chronić uczniów, "najcenniejszy skarb narodu".

Wielu południowoafrykańskich rodziców musi polegać na prywatnych minibusach, aby dowieźć swoje dzieci do szkoły z powodu ograniczonej dostępności transportu publicznego. We wrześniu co najmniej pięcioro uczniów zginęło, a osiem zostało rannych, gdy szkolny minibus wjechał w żłobek w gminie Kwa Zulu-Natal.

Seria tragicznych wypadków w Republice Południowej Afryki

To kolejny z serii śmiertelnych wypadków w kraju, którego nowoczesna sieć drogowa jest areną częstych wypadków, których przyczyną jest często nadmierna prędkość, brawurowa jazda i zły stan techniczny pojazdów.

W lipcu 2024 roku 11 dzieci - niektóre w wieku zaledwie siedmiu i ośmiu lat - zginęło, gdy minibus wiozący je do szkoły w pobliżu Johannesburga przewrócił się i zapalił po uderzeniu innego pojazdu.

Według najnowszych danych ministerstwa transportu w 2025 roku na południowoafrykańskich drogach straci życie ponad 11 400 osób.

