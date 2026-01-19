Wypadek autobusu w Republice Południowej Afryki. Nie żyje kilkunastu uczniów
13 uczniów nie żyje na skutek tragicznego wypadku, do którego doszło w Republice Południowej Afryki - poinformowała agencja AFP powołując się na lokalne służby. Policjanci informują, że szkolny minibus uderzył w ciężarówkę podczas próby wyprzedzania.
Do wypadku doszło w pobliżu przemysłowego miasta Vanderbijlpark, około 60 kilometrów na południe od Johannesburga. Policja poinformowała, że kierowca minibusa prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem w trakcie próby wyprzedzania.
Liczba ofiar wzrosła do 13 po tym, jak ranne dziecko zmarło w wyniku odniesionych obrażeń, poinformował w oświadczeniu prowincjonalny departament edukacji.
ZOBACZ: Afrykański kraj grzmi po ruchu Izraela. "Nieuprawniona inwazja"
Kilkoro dzieci zostało ciężko rannych. Władze nie podały dokładnego ich dokładnego wieku, ale minister edukacji prowincji Matome Chiloane poinformowała, że pochodzą one ze szkół podstawowych, w których uczą się najmłodsi od sześciu lat, a także licealiści ze szkół średnich.
"To straszny widok". Tragiczny wypadek minibusa w RPA
Do sieci trafiły zdjęcia z miejsca tragedii. Widać na nich zmiażdżony minibus na poboczu drogi i rodziców, którzy zrozpaczeni stali za taśmą policyjną. "To straszny widok" - powiedział premier Gauteng, Panyaza Lesufi.
W oświadczeniu kondolencyjnym prezydent Cyril Ramaphosa powiedział, że należy zrobić wszystko, aby egzekwować przepisy ruchu drogowego i zapewnić jakość usług transportu szkolnego, aby chronić uczniów, "najcenniejszy skarb narodu".
ZOBACZ: Nieoczekiwany ruch podczas manewrów w RPA. Sojusznik dołączył do Rosji i Chin
Wielu południowoafrykańskich rodziców musi polegać na prywatnych minibusach, aby dowieźć swoje dzieci do szkoły z powodu ograniczonej dostępności transportu publicznego. We wrześniu co najmniej pięcioro uczniów zginęło, a osiem zostało rannych, gdy szkolny minibus wjechał w żłobek w gminie Kwa Zulu-Natal.
Seria tragicznych wypadków w Republice Południowej Afryki
To kolejny z serii śmiertelnych wypadków w kraju, którego nowoczesna sieć drogowa jest areną częstych wypadków, których przyczyną jest często nadmierna prędkość, brawurowa jazda i zły stan techniczny pojazdów.
W lipcu 2024 roku 11 dzieci - niektóre w wieku zaledwie siedmiu i ośmiu lat - zginęło, gdy minibus wiozący je do szkoły w pobliżu Johannesburga przewrócił się i zapalił po uderzeniu innego pojazdu.
ZOBACZ: Cholera w afrykańskim kraju. Pierwszy taki przypadek od blisko dekady
Według najnowszych danych ministerstwa transportu w 2025 roku na południowoafrykańskich drogach straci życie ponad 11 400 osób.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej