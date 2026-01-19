Białucha została zauważona w sobotę w wodach Morza Północnego - poinformowało Królewskie Holenderskie Towarzystwo Ratownictwa Morskiego (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) w Callantsoog, które udostępniła nagrania zwierzęcia.

Na opublikowanych zdjęciach i filmach wyraźnie widać jasną sylwetkę białuchy arktycznej kontrastującą z ciemną wodą.

Podróż arktycznego ssaka. U wybrzeży Holandii po 60 latach

To pierwszy raz od 1966 roku, kiedy ten ssak zawędrował do wybrzeży Holandii. Białucha zwykle występuje w arktycznych wodach i subarktycznych, jednak została zauważona w Morzu Północnym, znacznie na południe od swojego naturalnego zasięgu.

Białucha arktyczna (wal biały - Delphinapterus leucas) to gatunek ssaka morskiego z rodziny narwalowatych. W Europie naturalny zasięg ich występowania kończy się zazwyczaj na północnych krańcach Norwegii, dlatego pojawienie się osobnika tak daleko na południe uznawane jest za wyjątkowo rzadkie.

Przyczyny wędrówki zwierzęcia nie są na razie znane; naukowcy biorą pod uwagę m.in:

zmiany klimatyczne ,

, dostępność pożywienia

oraz zaburzenia orientacji.

jkn / PAP / polsatnews.pl