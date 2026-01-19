We wpisie dodano, że do 7 lutego zbierze się Rada Krajowa, podczas której wybrany zostanie Zarząd Krajowy.

Rada Krajowa przyjęła uchwałę, zgodnie z którą druga tura wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 odbędzie się do 31 stycznia.



O wybór na przewodniczącą Polski 2050 walczą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Druga tura wyborów, w której konkurowały została jednak unieważniona po tym jak okazało się, że oddano znacznie więcej głosów, niż było osób uprawnionych do głosowania.

Wybory w Polsce 2050. Jest decyzja ugrupowania

Decyzję o ponownym przeprowadzeniu głosowania do 31 stycznia podjęto podczas poniedziałkowej Rady Krajowej Polski 2050, która miała zdecydować, czy powtórzyć drugą turę unieważnionych wyborów na przewodniczącego ugrupowania, czy rozpisać wybory od nowa.



Wcześniej Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem, ale obrady zostały przerwane po godz. 23. Prowadząca obrady Agnieszka Buczyńska zapewniła też, że ogłoszenie przerwy mieściło się w granicach obowiązujących przepisów i było - jak dodała - działaniem w pełni uprawnionym, racjonalnym i odpowiedzialnym.

W poniedziałek Polsat News poinformował, że minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała list do działaczy partii.



Zaproponowała w nim objęcie współprzewodnictwa w ugrupowaniu wraz z drugą wiceprzewodniczącą - ministrem klimatu i polityki regionalnej Pauliną Hennig-Kloską.

