Wiemy, co z powtórzeniem wyborów w Polsce 2050. Jest decyzja

aktualizacja: Polska

"Rada Krajowa przyjęła uchwałę, zgodnie z którą druga tura wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 odbędzie się do 31 stycznia" - poinformowano na profilach społecznościowych ugrupowania.

Dwie kobiety rozmawiają, jedna opiera się o krzesło, druga gestykuluje.
PAP/Radek Pietruszka
Wybory w Polsce 2050. Znamy decyzję. Na zdj. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (z lewej) oraz Paulina Hennig-Kloska (z prawej)

We wpisie dodano, że do 7 lutego zbierze się Rada Krajowa, podczas której wybrany zostanie Zarząd Krajowy. 

 

 

O wybór na przewodniczącą Polski 2050 walczą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. Druga tura wyborów, w której konkurowały została jednak unieważniona po tym jak okazało się, że oddano znacznie więcej głosów, niż było osób uprawnionych do głosowania.

Wybory w Polsce 2050. Jest decyzja ugrupowania

Decyzję o ponownym przeprowadzeniu głosowania do 31 stycznia podjęto podczas poniedziałkowej Rady Krajowej Polski 2050, która miała zdecydować, czy powtórzyć drugą turę unieważnionych wyborów na przewodniczącego ugrupowania, czy rozpisać wybory od nowa.


Wcześniej Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem, ale obrady zostały przerwane po godz. 23. Prowadząca obrady Agnieszka Buczyńska zapewniła też, że ogłoszenie przerwy mieściło się w granicach obowiązujących przepisów i było - jak dodała - działaniem w pełni uprawnionym, racjonalnym i odpowiedzialnym.

 

ZOBACZ: Obrady Polski 2050 przerwane. "Troska o zachowanie standardów"

 

W poniedziałek Polsat News poinformował, że minister funduszy i polityki regionalnej, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała list do działaczy partii.


Zaproponowała w nim objęcie współprzewodnictwa w ugrupowaniu wraz z drugą wiceprzewodniczącą - ministrem klimatu i polityki regionalnej Pauliną Hennig-Kloską.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Bardzo nieszczęśliwa wypowiedź". Były szef MSZ o słowach Donalda Tuska
Marcin Boniecki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZPAULINA HENNIG-KLOSKAPOLSKAPOLSKA 2050RADA KRAJOWAWYBORYZARZĄD KRAJOWY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 