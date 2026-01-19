- Uważamy, że Organizację Narodów Zjednoczonych można by zreformować, natomiast nie widzimy alternatywnego systemu w tej chwili, który byłby lepszy - stwierdził w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" Władysław Teofil Bartoszewski.

Wiceszef MSZ dodał jednak, że "zamiast coś rozbijać, starajmy się ulepszać". - Tak bym przewidywał, że będziemy starać się poprawiać istniejący system międzynarodowy, a nie go zmieniać, ponieważ odejście od systemu, który polega na prawie międzynarodowym, żeby zrobić koncert Mozarta, żeby zrobić strefy wpływów, to jest bardzo korzystne dla największych i najsilniejszych państw na świecie, ale bardzo niebezpieczne dla wszystkich innych - mówił.

"Gość Wydarzeń". Bartoszewski o Trumpie: Lubi być uważany za człowieka pokoju

Grzegorz Kępka zapytał następnie gościa Polsat News o list Donalda Trumpa, który amerykański prezydent wysłał do premiera Norwegii. W treści przywódca USA wypomniał szefowi norweskiego rządu brak przyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla.

Bartoszewski zapytany, czy połączyłby sprawę przejęcia Grenlandii przez USA z nagrodą, odpowiedział: - Pani zwyciężczyni tegoroczna czy zeszłoroczna dała mu ten swój medal, uznając, że poprawił sytuację w Wenezueli, usuwając "pseudoprezydenta" Maduro, więc doceniła go. Ale to Norwegowie przyznają te medale, a nie cały świat - odparł.

- Prezydent (Trump - red.) lubi być uważany za człowieka pokoju i mówi o tym dużo, że on jest za pokojem. W związku z tym to w pewnym sensie również zobowiązuje - dodał.

Szczyt w Davos. Wiceszef MSZ o spotkaniach delegacji

W programie poruszono następnie wątek Grenlandii. W tym tygodniu rozpocznie się szczyt w Davos, na którym zjawi się amerykańska delegacja z Donaldem Trumpem na czele oraz europejscy liderzy. Wiceszef polskiej dyplomacji skomentował doniesienia o potencjalnych spotkaniach podczas szczytu.

- Z tego, co wiem, będą spotkania między panem prezydentem Trumpem, również między panem prezydentem Nawrockim i liderami państw europejskich. Jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim. Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem, naszym gwarantem bezpieczeństwa.

Odnosząc się do obecnych tarć pomiędzy USA a Europą, wiceszef MSZ przytoczył historię z 1956 roku, gdy ówczesny prezydent USA Dwight Eisenhower ukarał Brytyjczyków i Francuzów i zmusił ich do zmiany podejścia, kiedy najechali na Kanał Sueski.

- To był ultrakryzysowy moment w historii NATO, a jednak z tego wyszliśmy. Bo od tego jest dyplomacja na pierwszym froncie polityki międzynarodowej, żeby rozmawiać i żeby tę sprawę rozwikłać. Mam nadzieję i przekonanie, że w wielu stronach politycznych tego sporu, bo to nie jest jeszcze konflikt, zależy na tym, żeby to rozwiązać i żebyśmy dalej w funkcjonowaniu w oparciu o najbardziej skuteczny sojusz militarny na świecie - powiedział.

