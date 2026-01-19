"Część użytkowników może mieć trudności w korzystaniu z wybranych usług BLIKA. Sytuacja jest związana z zakłóceniami technicznymi po stronie jednego z wydawców i nie dotyczy całego systemu BLIK" - przekazała Polsatnews.pl. Klaudia Rombalska z biura prasowego firmy.

Platforma Downdetector poinformowała o kilkuset zgłoszeniach, z których ok:

76 proc. dotyczy przelewów,

dotyczy przelewów, 15 proc. płatności,

płatności, a 9 proc. bankowości mobilnej.

Usterka BLIKA. Problemy z przelewami i płatnościami w całej Polsce

Awaria występuje w całej Polsce, odnotowano ją m.in. w okolicach Warszawy, Lublina, Krakowa, Trójmiasta, czy Szczecina. Użytkownicy mają skarżyć się na problemy z logowaniem do aplikacji bankowych, a także niemożność dokonywania przelewów czy płatności.

