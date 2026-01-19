Usterka BLIKA. Problemy z płatnościami i przelewami
W całej Polsce doszło do usterek BLIKA. Od okolic godz. 10:30 zaczęły spływać zgłoszenia o problemach z logowaniem, przelewami oraz płatnością. "Sytuacja jest związana z zakłóceniami technicznymi po stronie jednego z wydawców i nie dotyczy całego systemu BLIK" - przekazała Polsatnews.pl. Klaudia Rombalska z biura prasowego firmy.
Jak poinformował serwis dobreprogramy.pl od ok. godz. 10:30 zaczęła występować usterka Blika.
"Część użytkowników może mieć trudności w korzystaniu z wybranych usług BLIKA. Sytuacja jest związana z zakłóceniami technicznymi po stronie jednego z wydawców i nie dotyczy całego systemu BLIK" - przekazała Polsatnews.pl. Klaudia Rombalska z biura prasowego firmy.
Platforma Downdetector poinformowała o kilkuset zgłoszeniach, z których ok:
- 76 proc. dotyczy przelewów,
- 15 proc. płatności,
- a 9 proc. bankowości mobilnej.
Awaria występuje w całej Polsce, odnotowano ją m.in. w okolicach Warszawy, Lublina, Krakowa, Trójmiasta, czy Szczecina. Użytkownicy mają skarżyć się na problemy z logowaniem do aplikacji bankowych, a także niemożność dokonywania przelewów czy płatności.
Banki oraz Blik nie opublikowały przyczyn, ani przewidywanego czasu naprawienia usterki.
