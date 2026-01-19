Amerykański prezydent ogłosił w czwartek powołanie Rady Pokoju, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy oraz odbudowę i zarządzanie tym terytorium.

Powołanie tego gremium zostało zapisane w przygotowanym przez Trumpa planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas.

Kreml: Trump zaprosił Putina do Rady Pokoju

Biały Dom ujawnił w piątek, że w skład Rady Pokoju, na której czele stoi Donald Trump, wchodzą m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner i były brytyjski premier Tony Blair. W skład Rady wejdą też amerykański miliarder Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga i doradca prezydenta Robert Gabriel.

Do dołączenia do Rady Pokoju dla Gazy zaproszony został również premier Węgier Viktor Orban, który opublikował w niedzielę list w tej sprawie od Donalda Trumpa. Węgierski przywódca poinformował, że zaakceptował to "zaszczytne zaproszenie".

Podobne listy otrzymali prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi oraz król Jordanii Abdullah II.

Jak się okazuje zaproszony do udziały w Radzie został również prezydent Rosji Władimir Putin. Poinformował o tym w poniedziałek Kreml.

Jak przekazano "Moskwa analizuje tę propozycję" oraz "liczy na kontakty z Waszyngtonem w tej sprawie".

Biały Dom nie zabrał na razie głosu w tej sprawie.

Nie tylko Strefa Gazy? Plany rozszerzenia zadań Rady Pokoju

W Strefie Gazy od 10 października 2025 roku trwa zawieszenie broni, a utworzenie Rady ma być elementem wdrażania drugiej fazy rozejmu. Wiele szczegółów dotyczących porozumienia i działania tego ciała pozostaje wciąż niejasnych.

Prezydent USA ma przedstawić więcej szczegółów dotyczących Rady Pokoju podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos, które odbędzie się w tym tygodniu.

Funkcjonowanie Rady Pokoju w Strefie Gazy zostało poparte w listopadzie 2025 roku rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Dziennik "Financial Times" ujawnił, że pojawiają się pomysły, by kierowana przez prezydenta USA Donalda Trumpa Rada Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy, zajęła się również innymi konfliktami na świecie, w tym w Ukrainie i w Wenezueli.

Propozycja rozszerzenia mandatu rady na inne obszary wzbudziła obawy wśród dyplomatów państw zachodnich i arabskich - napisał "FT".

