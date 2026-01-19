Tragiczny bilans weekendu. W pożarach zginęło siedem osób, 40 zostało rannych

Polska

Siedem osób zginęło, a 40 osób zostało rannych w wyniku pożarów, które wybuchły w miniony weekend - poinformowała Państwowa Straż Pożarna. Jedna osoba zmarła z kolei z powodu zatrucia tlenkiem węgla.

Strażacy w akcji gaśniczej, walczący z płomieniami i dymem.
Państwowa Straż Pożarna
Strażacy interweniowali ponad dwa tysiące razy w miniony weekend

W miniony weekend strażacy mieli ręce pełne roboty. Wyjeżdżali ponad 2000 razy do różnego rodzaju zagrożeń.

 

"W weekend strażacy odnotowali łącznie 2 159 interwencji, w tym 664 pożary, 1 184 miejscowe zagrożenia, 311 alarmów fałszywych. W pożarach śmierć poniosło 7 osób, a 40 odniosło obrażenia. Odnotowano 73 interwencje związane z emisją CO - 25 os. poszkodowanych, 1 of. śmiertelna" - poinformowała w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna.

Weekendowe interwencje straży pożarnej. Ponad tysiąc interwencji w sobotę 

Według informacji przekazanych polsatnews.pl przez PSP w sobotę strażacy interweniowali 1 103 razy, w tym do:

  • 343 pożarów,
  • 613 miejscowych zagrożeń,
  • 147 fałszywych alarmów.

Tego dnia w wyniku pożarów zmarły trzy osoby, a 16 odniosło obrażenia. Dwoje zmarłych poniosło śmierć w miejscowości Jaszczów-Kolonia (woj. lubelskie), gdzie spłonął jednorodzinny budynek mieszkalny. 

 

"Na miejscu działania prowadziły liczne zastępy straży pożarnej, a przyczyny pożaru były przedmiotem dalszych ustaleń" - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.

ZOBACZ: Potężny pożar podczas wesela. Są ranni, trwają prace rozbiórkowe

 

Podobne zdarzenie miało miejsce w Policach Średnich (woj. lubelskie), gdzie w wyniku pożaru jednego z pomieszczeń domu jednorodzinnego, mimo szybkiej reakcji służb, zmarła jedna osoba.

 

PSP przekazała również, że w sobotę przeprowadzono 33 interwencje związanych z emisją tlenku węgla, w których osiem osób zostało podtrutych, a jeden mieszkaniec Ostrołęki (woj. mazowieckim) zmarł. "Ofiarą był 68-letni mężczyzna" - przekazano polsatnews.pl.

Cztery ofiary niedzielnych pożarów. PSP z apelem

W niedzielę strażacy interweniowali 1 056 razy, w tym do:

  • 321 pożarów,
  • 571 miejscowych zagrożeń,
  • 164 fałszywych alarmów.

W drugi dzień weekendu odnotowano cztery ofiary pożarów, a 24 zostały ranne. Do jednego z tragicznych zdarzeń doszło w miejscowości Zduny (woj. łódzkie), gdzie zginęła jedna osoba w pożarze parterowego budynku mieszkalnego. Podobne zdarzenia miały miejsca również w Orzeszach (woj. śląskie) oraz Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), gdzie po jednej osobie zginęło w płonących dwukondygnacyjnych budynkach mieszkalnych.

 

ZOBACZ: Tragiczny pożar domu w Wielkopolsce. Nie żyje 11-latek

 

Ostatnia osoba zmarła w miejscowości Orneta (woj. warmińsko-mazurskie), w wyniku pożaru budynku jednorodzinnego połączonego z wybuchem gazu. "Przyczyną była nieszczelność przyłącza butli gazowej o pojemności 11 kg" - przekazał st. bryg. Kierzkowski.


Straż pożarna zaapelowała do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy intensywnie użytkowane są urządzenia grzewcze. Przypomina również o konieczności:

  • instalowania i regularnego sprawdzania czujek dymu oraz czujek tlenku węgla w domach i mieszkaniach,
  • wykonywania okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  • kontroli instalacji gazowych,
  • prowadzenia bieżącej konserwacji pieców, kotłów i innych urządzeń grzewczych.
  • Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Osioł trojański". Polityk Razem nawołuje, by Polska odcięła się od USA
jkn / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALARMYAPELCZADOFIARY ŚMIERTELNEPOLSKAPOŻARYSTRAŻ POŻARNAWYPADKIZAGROŻENIA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 