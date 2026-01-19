Tragiczny bilans weekendu. W pożarach zginęło siedem osób, 40 zostało rannych
Siedem osób zginęło, a 40 osób zostało rannych w wyniku pożarów, które wybuchły w miniony weekend - poinformowała Państwowa Straż Pożarna. Jedna osoba zmarła z kolei z powodu zatrucia tlenkiem węgla.
W miniony weekend strażacy mieli ręce pełne roboty. Wyjeżdżali ponad 2000 razy do różnego rodzaju zagrożeń.
"W weekend strażacy odnotowali łącznie 2 159 interwencji, w tym 664 pożary, 1 184 miejscowe zagrożenia, 311 alarmów fałszywych. W pożarach śmierć poniosło 7 osób, a 40 odniosło obrażenia. Odnotowano 73 interwencje związane z emisją CO - 25 os. poszkodowanych, 1 of. śmiertelna" - poinformowała w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna.
Weekendowe interwencje straży pożarnej. Ponad tysiąc interwencji w sobotę
Według informacji przekazanych polsatnews.pl przez PSP w sobotę strażacy interweniowali 1 103 razy, w tym do:
- 343 pożarów,
- 613 miejscowych zagrożeń,
- 147 fałszywych alarmów.
Tego dnia w wyniku pożarów zmarły trzy osoby, a 16 odniosło obrażenia. Dwoje zmarłych poniosło śmierć w miejscowości Jaszczów-Kolonia (woj. lubelskie), gdzie spłonął jednorodzinny budynek mieszkalny.
"Na miejscu działania prowadziły liczne zastępy straży pożarnej, a przyczyny pożaru były przedmiotem dalszych ustaleń" - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.
Podobne zdarzenie miało miejsce w Policach Średnich (woj. lubelskie), gdzie w wyniku pożaru jednego z pomieszczeń domu jednorodzinnego, mimo szybkiej reakcji służb, zmarła jedna osoba.
PSP przekazała również, że w sobotę przeprowadzono 33 interwencje związanych z emisją tlenku węgla, w których osiem osób zostało podtrutych, a jeden mieszkaniec Ostrołęki (woj. mazowieckim) zmarł. "Ofiarą był 68-letni mężczyzna" - przekazano polsatnews.pl.
Cztery ofiary niedzielnych pożarów. PSP z apelem
W niedzielę strażacy interweniowali 1 056 razy, w tym do:
- 321 pożarów,
- 571 miejscowych zagrożeń,
- 164 fałszywych alarmów.
W drugi dzień weekendu odnotowano cztery ofiary pożarów, a 24 zostały ranne. Do jednego z tragicznych zdarzeń doszło w miejscowości Zduny (woj. łódzkie), gdzie zginęła jedna osoba w pożarze parterowego budynku mieszkalnego. Podobne zdarzenia miały miejsca również w Orzeszach (woj. śląskie) oraz Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), gdzie po jednej osobie zginęło w płonących dwukondygnacyjnych budynkach mieszkalnych.
Ostatnia osoba zmarła w miejscowości Orneta (woj. warmińsko-mazurskie), w wyniku pożaru budynku jednorodzinnego połączonego z wybuchem gazu. "Przyczyną była nieszczelność przyłącza butli gazowej o pojemności 11 kg" - przekazał st. bryg. Kierzkowski.
Straż pożarna zaapelowała do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy intensywnie użytkowane są urządzenia grzewcze. Przypomina również o konieczności:
- instalowania i regularnego sprawdzania czujek dymu oraz czujek tlenku węgla w domach i mieszkaniach,
- wykonywania okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych,
- kontroli instalacji gazowych,
- prowadzenia bieżącej konserwacji pieców, kotłów i innych urządzeń grzewczych.
- Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.
