W wywiadzie udzielonym stacji NBC News Bessent został zapytany, czym amerykańska aneksja Grenlandii różniłaby się od aneksji Krymu przez Rosję.

Urzędnik odparł, że intencja Stanów Zjednoczonych, by ustanowić kontrolę nad Grenlandią, autonomicznym terytorium Danii, różni się od ruchu Rosji tym, że przejęcie wyspy przez Amerykę lepiej odpowiada interesom Stanów Zjednoczonych i Europy.

Bessent o aneksji Grenlandii przez USA. "Najlepsze dla Europy"

- Wierzę, że Europejczycy zrozumieją, że to najlepsze dla Grenlandii, najlepsze dla Europy i najlepsze dla Stanów Zjednoczonych - stwierdził.

Sekretarz Skarbu USA bronił propozycji nałożenia ceł na osiem krajów europejskich, które sprzeciwiają się dążeniom prezydenta Donalda Trumpa do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Bessent podkreślił, że celem jest uniknięcie "sytuacji nadzwyczajnej" w przyszłości.

Trump zapowiedział w sobotę, że nałoży 10-procentowe cło na import z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii, które - jak dodał - wzrośnie do 25 proc. od 1 czerwca, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zakupu terytorium mroźnej wyspy.

- To strategiczna decyzja prezydenta - powiedział. - To decyzja geopolityczna i jest on w stanie wykorzystać potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby uniknąć ostrej wojny - stwierdził.

Aneksja Grenlandii zniszczy NATO? "Pozostaniemy jego częścią"

Dziennikarz zapytał urzędnika, czy Grenlandia, czy NATO są ważniejsze dla bezpieczeństwa narodowego USA, Bessent nazwał to "błędnym wyborem". Później powiedział, że "oczywiście pozostaniemy częścią NATO".

