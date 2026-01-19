Szpitale odmawiały im pomocy. Kłopoty ochotników walczących w Ukrainie
Zagraniczni ochotnicy walczący w Ukrainie napotykają na problemy, m.in. z dostępem do opieki medycznej. Andrzej Podgórski, rzecznik Legionu Polskiego, liczy, że nowa ustawa rozwiąże te kłopoty. Jak podkreślił, bardzo ważne jest zapewnienie tym żołnierzom takiej samej pomocy jak obywatelom Ukrainy. Wspomniał też o kwestiach legalizacji pobytu i wsparcia ze strony państwa.
- Obecnie zagraniczni ochotnicy walczący w Ukrainie mierzą się z problemami. Bardzo liczymy na to, że niedawno przyjęty projekt ustawy rozwiąże kłopoty. Pojawiło się wiele pytań dotyczących leczenia rannych zagranicznych ochotników - zauważył w programie ukraińskiej stacji Espreso TV rzecznik Legionu Polskiego Andrzej Podgórski.
Jak przyznał, "zdarzały się sytuacje, w których szpitale odmawiały udzielenia pomocy i był to naprawdę poważny problem". - Był przypadek, gdy podczas wykonywania zadania żołnierz został ciężko ranny i musieliśmy go ewakuować do Polski - powiedział Andrzej Podgórski.
ZOBACZ: Rosjanie nie mogą zająć Pokrowska. Wysyłają "elitarne wojska"
Zdaniem rzecznika, istotną kwestią jest zapewnienie opieki medycznej dla zagranicznych ochotników, po to, aby obcokrajowcy walczący w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy mogli otrzymać taką samą pomoc medyczną w szpitalach jak obywatele Ukrainy.
Wojna w Ukrainie. Ochotnicy chcą większego wsparcia od państwa
- Jest wiele pilnych kwestii dotyczących legalizacji pobytu zagranicznych żołnierzy w Ukrainie. Niektórzy planują tam pozostać - założyć rodzinę, zbudować dom - dlatego pojawiają się pytania zarówno o obywatelstwo, jak i wiele innych spraw, aby czuli się bezpiecznie - mówił Podgórski.
Rzecznik polskiego legionu dodał, że "stres, któremu żołnierze są poddawani na froncie, potęguje fakt, że po powrocie do normalnego życia pojawia się wiele nierozwiązanych problemów". - To wszystko jest ważne, dlatego z niecierpliwością czekamy na działanie tego projektu ustawy i rozwiązanie kwestii dotyczących wsparcia dla zagranicznych żołnierzy-ochotników. Obecnie większość tych problemów musimy rozwiązywać samodzielnie. Chcielibyśmy większego wsparcia ze strony państwa - podkreślił.
ZOBACZ: Generał Syrski straci stanowisko? Stanowcza deklaracja Wołodymyra Zełenskiego
Wcześniej oficer wydziału ds. koordynacji służby wojskowej obcokrajowców w Siłach Zbrojnych Ukrainy, Konstanty Milewski, przytoczył, że w ukraińskiej armii służą ochotnicy z 72 krajów. Co miesiąc do wojska dołącza około 600 obcokrajowców.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej