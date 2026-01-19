- Obecnie zagraniczni ochotnicy walczący w Ukrainie mierzą się z problemami. Bardzo liczymy na to, że niedawno przyjęty projekt ustawy rozwiąże kłopoty. Pojawiło się wiele pytań dotyczących leczenia rannych zagranicznych ochotników - zauważył w programie ukraińskiej stacji Espreso TV rzecznik Legionu Polskiego Andrzej Podgórski.

Jak przyznał, "zdarzały się sytuacje, w których szpitale odmawiały udzielenia pomocy i był to naprawdę poważny problem". - Był przypadek, gdy podczas wykonywania zadania żołnierz został ciężko ranny i musieliśmy go ewakuować do Polski - powiedział Andrzej Podgórski.

Zdaniem rzecznika, istotną kwestią jest zapewnienie opieki medycznej dla zagranicznych ochotników, po to, aby obcokrajowcy walczący w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy mogli otrzymać taką samą pomoc medyczną w szpitalach jak obywatele Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Ochotnicy chcą większego wsparcia od państwa

- Jest wiele pilnych kwestii dotyczących legalizacji pobytu zagranicznych żołnierzy w Ukrainie. Niektórzy planują tam pozostać - założyć rodzinę, zbudować dom - dlatego pojawiają się pytania zarówno o obywatelstwo, jak i wiele innych spraw, aby czuli się bezpiecznie - mówił Podgórski.

Rzecznik polskiego legionu dodał, że "stres, któremu żołnierze są poddawani na froncie, potęguje fakt, że po powrocie do normalnego życia pojawia się wiele nierozwiązanych problemów". - To wszystko jest ważne, dlatego z niecierpliwością czekamy na działanie tego projektu ustawy i rozwiązanie kwestii dotyczących wsparcia dla zagranicznych żołnierzy-ochotników. Obecnie większość tych problemów musimy rozwiązywać samodzielnie. Chcielibyśmy większego wsparcia ze strony państwa - podkreślił.

Wcześniej oficer wydziału ds. koordynacji służby wojskowej obcokrajowców w Siłach Zbrojnych Ukrainy, Konstanty Milewski, przytoczył, że w ukraińskiej armii służą ochotnicy z 72 krajów. Co miesiąc do wojska dołącza około 600 obcokrajowców.

