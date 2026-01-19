Strzelanina w czeskim ratuszu. Dwie osoby zginęły, są ranni
Dwie osoby, w tym sprawca ataku, zginęły w strzelaninie w mieście Chribska w okręgu Decin - poinformowała czeska policja. Rannych jest sześć osób, w tym co najmniej jedna ciężko. Służby powołały zespół kryzysowy, który udziela pomocy psychologicznej rodzinom ofiar i poszkodowanym.
Do strzelaniny doszło w ratuszu, w którym siedzibę ma Urząd Gminy Chribska w regionie Decin. Czeska policja po godz. 10 przekazała komunikat, że sprawdza zgłoszenie, natomiast niecałą godzinę później zaapelowała, by nie zbliżać się do miejsca, w którym trwa wymiana ognia.
Na miejsce zadysponowano kilka patroli policji, a ratownicy medyczni poderwali śmigłowiec.
Policja potwierdziła, że zginęło dwóch mężczyzn, w tym strzelec. Łącznie sześć osób odniosło obrażenia. Jedną z kobiet w ciężkim stanie przetransportowano do szpitala - podał serwis Novinky.
Czeski ratusz polem strzelaniny. "Na miejscu wszystkie dostępne siły"
"Wszystkie dostępne siły i środki są na miejscu (...). W tym momencie budynek jest zabezpieczony i nie powinno być dalszego zagrożenia" - uspokoiły służby.
W kolejnej wiadomości czescy funkcjonariusze ogłosili działanie specjalnego telefonu zaufania dla osób, które potrzebują pomocy psychologicznej w związku ze strzelaniną w ratuszu.
ZOBACZ: Wzrosła liczba ofiar katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Najnowsze doniesienia
Po zabezpieczeniu budynku zdecydowano również, by do akcji wkroczył oddział pirotechniczny z psami tropiącymi, które mogą wskazać ukryte materiały wybuchowe. Policja podkreśla, że na ten moment nie ma informacji o żadnych takich ładunkach.
Premier Czech: Tragiczne wydarzenie
Kondolencje po tragedii przed ratuszem w Chribsce wyraził premier Czech Andrej Babisz. - Chciałbym wyrazić żal i szczere kondolencje dla pogrążonych w żałobie. To tragiczne wydarzenie, nad którym ubolewamy - powiedział po posiedzeniu rządu, cytowany przez serwis iRozhlas.
"Szczerze współczujemy rodzinom pogrążonym w żałobie i życzymy poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano w mediach czeskiej policji.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej