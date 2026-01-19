Strzelanina w czeskim ratuszu. Dwie osoby zginęły, są ranni

Do strzelaniny doszło w ratuszu, w którym siedzibę ma Urząd Gminy Chribska w regionie Decin. Czeska policja po godz. 10 przekazała komunikat, że sprawdza zgłoszenie, natomiast niecałą godzinę później zaapelowała, by nie zbliżać się do miejsca, w którym trwa wymiana ognia.

Na miejsce zadysponowano kilka patroli policji, a ratownicy medyczni poderwali śmigłowiec.

Policja potwierdziła, że zginęło dwóch mężczyzn, w tym strzelec. Łącznie sześć osób odniosło obrażenia. Jedną z kobiet w ciężkim stanie przetransportowano do szpitala - podał serwis Novinky.

Czeski ratusz polem strzelaniny. "Na miejscu wszystkie dostępne siły"

"Wszystkie dostępne siły i środki są na miejscu (...). W tym momencie budynek jest zabezpieczony i nie powinno być dalszego zagrożenia" - uspokoiły służby.

W kolejnej wiadomości czescy funkcjonariusze ogłosili działanie specjalnego telefonu zaufania dla osób, które potrzebują pomocy psychologicznej w związku ze strzelaniną w ratuszu.

❗️ Na obecním úřadu v obci Chřibská na Děčínsku se střílelo. Zamířila tam řada hlídek, mimo jiné i zásahová jednotka, záchranáři vyslali vrtulník. Policie nejprve oznámila, že na místě je mrtvá žena a útočník, později informaci upravila s tím, že mrtvým je muž.



Po zabezpieczeniu budynku zdecydowano również, by do akcji wkroczył oddział pirotechniczny z psami tropiącymi, które mogą wskazać ukryte materiały wybuchowe. Policja podkreśla, że na ten moment nie ma informacji o żadnych takich ładunkach.

Premier Czech: Tragiczne wydarzenie

Kondolencje po tragedii przed ratuszem w Chribsce wyraził premier Czech Andrej Babisz. - Chciałbym wyrazić żal i szczere kondolencje dla pogrążonych w żałobie. To tragiczne wydarzenie, nad którym ubolewamy - powiedział po posiedzeniu rządu, cytowany przez serwis iRozhlas.

"Szczerze współczujemy rodzinom pogrążonym w żałobie i życzymy poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisano w mediach czeskiej policji.

