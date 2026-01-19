Tragiczne zdarzenie miało miejsce w czwartek około godziny 17:30. Według relacji strażaków, służby otrzymały prośbę o siłowe otwarcie mieszkania w jednej z kamienic w centrum Chełmna.

Śmierć matki i trójki dzieci. Właścicielka mieszkania z zarzutami

- Po wejściu do lokalu ujawniono ciała czterech osób - mówił w rozmowie z polsatnews.pl kpt. mgr inż. Kasper Korczak z KP PSP w Chełmnie. Dodał, że strażacy sprawdzili instalację grzewczą oraz wentylacyjną w mieszkaniu, a przeprowadzone pomiary wykazały, że stężenie tlenku węgla przekraczało 900 ppm. Zmarła 31-letnia matka, a także jej dwuletni syn i córki w wieku 7 i 12 lat.

ZOBACZ: Nie żyje matka i troje dzieci. Ruch prokuratury po tragedii w kamienicy

W poniedziałek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver poinformowała, że właścicielka mieszkania usłyszała zarzuty. Na poniedziałek zaplanowana jest też sekcja zwłok ofiar.

- Współwłaścicielce mieszkania Joannie M. został przedstawiony zarzut podżegania do podrobienia dokumentów potwierdzających czynności przeglądu i kontroli pieca gazowego. Próbowała uzyskać taki dokument już po ujawieniu tej tragedii - mówiła rzecznik. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich.

Chełmno. Nie żyje czteroosobowa rodzina. Prawdopodobną przyczyną stan piecyka

Izabela Oliver stwierdziła w piątek, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia był nieszczęśliwy wypadek, a jedną z prawdopodobnych hipotez jest zły stan piecyka gazowego.

Według relacji reportera Polsat News Michała Tokarczyka, w mieszkaniu nie było czujnika gazu. - Najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia dwufunkcyjnego piecyka gazowego. To nie była instalacja starego typu, raczej nowszego typu - relacjonował.

Do zdarzenia doszło na parterze dwukondygnacyjnego budynku.

