Zamiast obecnego systemu może pojawić się powszechna opłata audiowizualna, którą zapłaci większość Polaków. Ma być niższa od obecnych stawek abonamentu, ale obejmie znacznie szerszą grupę.

Według ogłoszenia opublikowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (08.12.2025), aktualnie trwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy medialnej, a uwagi można zgłaszać do 23 stycznia 2026 r.

Czy to koniec abonamentu RTV w obecnej formie?

Aktualnie abonament radiowo-telewizyjny jest regulowany ustawą i pobierany przez Pocztę Polską. W 2026 r. stawki wynoszą:

9,50 zł miesięcznie za odbiornik radiowy

miesięcznie za odbiornik radiowy 30,50 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy

Ze sprawozdania 2024 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że regularnie płaci go tylko kilkanaście procent osób do tego zobowiązanych. Pod koniec 2024 r. w Polsce działało ok. 12,5 mln gospodarstw domowych, w których 92,7 proc. posiada odbiorniki, jednak zarejestrowanych jest tylko 38,8 proc. Ok. 32,1 proc. zapłaciło abonament - w przeliczeniu to tylko 0,7 mln gospodarstw.

Jak podaje Gospodarka Dziennik, projekt przewiduje wprowadzenie powszechnej opłaty audiowizualnej w wysokości ok. 9 zł miesięcznie. Opłata ma być pobierana automatycznie, najprawdopodobniej razem z podatkiem dochodowym (PIT), niezależnie od posiadania telewizora czy radia w domu. W praktyce oznacza to, że zapłaci ją niemal każdy dorosły podatnik, nawet jeśli korzysta wyłącznie z internetu.

Kto będzie zwolniony z opłacania nowej opłaty audiowizualnej?

Projekt (tak jak jego poprzednik) zakłada utrzymanie części obecnych zwolnień. Według doniesień medialnych z opłaty mają być zwolnieni m.in.:

emeryci i seniorzy powyżej 75. roku życia

bezrobotni

osoby o niskich dochodach (poniżej płacy minimalnej)

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

osoby uczące się do 26. roku życia

Szczegółowa lista ma zostać doprecyzowana w ustawie.

Czy szykuje się całkowita reforma mediów?

Za przygotowanie nowych przepisów odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na którego czele stoi minister Marta Cienkowska. Zapowiadana jest kompleksowa reforma finansowania mediów publicznych. Celem zmian ma być stabilne i przewidywalne finansowanie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych, bez konieczności dodatkowych dotacji z budżetu państwa.

"Obecnie obowiązujące regulacje ustawy o radiofonii i telewizji wskazują, że podstawowym źródłem finansowania mediów publicznych są opłaty abonamentowe. [...] obecny system finansowania nadawców publicznych zawiera liczne wadliwe rozwiązania, niedostosowane do aktualnego stanu rozwoju technicznego (np. obowiązek rejestracji odbiornika), a ponadto nie gwarantuje stabilnej sytuacji finansowej tych nadawców" - czytamy w uzasadnieniu Projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i niektórych innych ustaw (UC 130).

Projekt aktualnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych, które potrwają do 23 stycznia 2026 r. Następnie, w drugim lub trzecim kwartale 2026 r., dokument powinien trafić pod obrady Rady Ministrów.

Zgodnie z harmonogramem, od 1 stycznia 2027 r. obecny system abonamentu RTV ma zostać całkowicie wygaszony. Należy pamiętać, że aktualna dyskusja na temat opłaty audiowizualnej to założenia i zapowiedzi, a nie obecnie obowiązujące prawo. Projekt ustawy nie trafił jeszcze do Sejmu, ale rząd nie ukrywa, że chce doprowadzić reformę do końca. Nowela ustawy wymagałyby jeszcze podpisu prezydenta.

red / polsatnews.pl