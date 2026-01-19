Reakcja na skandal w schronisku w Bytomiu. MSWiA interweniuje

Piosenkarka Dorota Rabczewska "Doda" opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym opisuje dramatyczne warunki w których muszą przebywać zwierzęta w bytomskim schronisku. Na nagraniu są też jej rozmowy z prezydentem miasta i kobietą która zarządza placówką. Rabczewska apelowała też do państwowych służb o weryfikację wydatków schroniska w Bytomiu.

Burza po nagraniu Dody. "Nic nie idzie na zwierzęta"

- Do głowy by mi nie przyszło, że schroniska są tak dobrym biznesem dla niektórych przedsiębiorców, taką pralnią pieniędzy z takimi układami politycznymi, taką zasłoną dymną i taką mordownią zwierząt, która jest zasłonięta płaszczykiem kochania zwierzątek, płakania na zawołanie i nakręcania zrzutek przez naiwnych ludzi, którzy inwestują w prywatne dobra przedsiębiorców takie jak jacuzzi, garaże, domy, wakacje a nic nie idzie na zwierzęta - mówiła na nagraniu artystka.

Zdaniem piosenkarki, lista problemów do rozwiązania jest bardzo długa - wśród nich brak kontroli, woli systemowej zmiany, korupcja, zamiatanie spraw czy maltretowanie zwierząt.

Schroniska pod lupą. MSWiA zapowiada kontrole

Na sprawę bulwersującą opinię publiczną zareagowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W poniedziałek odbyła się odprawa służb i wojewodów z MSWiA i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, podczas którego wojewodowie zostali zobowiązani do "przekazania informacji na temat liczby schronisk dla zwierząt (publicznych i prywatnych) funkcjonujących na terenie województw".

‼️ Info @PolsatNewsPL ⬇️@MSWiA_GOV_PL @MKierwinski reaguje w sprawie schronisk dla zwierząt. Do jutra do 12 informacja wojewodów ⬇️‼️ pic.twitter.com/r29o7IQjbM — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) January 19, 2026

Według informacji przekazanych przez Agnieszkę Gozdyrę, takie informacje mają zostać przekazane do wtorku do godziny 12.

