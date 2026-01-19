Masowe protesty w Iranie. Władze ogłaszają aresztowanie przywódców

Władze Iranu poinformowały, że odzyskały pełną kontrolę nad miastami ogarniętymi zamieszkami. Dodano również, że w wyniku specjalnych operacji zidentyfikowano i aresztowano wiele osób, w tym uczestników, organizatorów protestów oraz "agentów powiązanych z izraelskimi grupami terrorystycznymi".

Jak donosi rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti władze irańskie odzyskały pełną kontrolę po ostatnich protestach i zamieszkach oraz aresztowały wiele osób, w tym przywódców protestów.

 
- Dzięki udziałowi naszych obywateli w decydujących wydarzeniach, a także działaniom sił zbrojnych, służb bezpieczeństwa i organów ścigania, bezpieczeństwo i porządek w miastach kraju zostały w pełni przywrócone - powiedział naczelny dowódca Komendy Policji Islamskiej Republiki Iranu Ahmad-Reza Radan, cytowany przez publicznego nadawcę IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting).
 

Dodał również, że służby porządkowe będą kontynuować swoją pracę, aż wszyscy uczestnicy protestów, zaangażowani w popełnienie przestępstw nie zostaną zidentyfikowani oraz zatrzymani.

Iran. Władze zatrzymały przywódców protestów

"Dzięki dokładnej obserwacji i terminowym działaniom wywiadowczym IRGC w prowincji Yazd zidentyfikowano i zatrzymano bojowników oraz przywódców protestów... Aresztowano znaczną część agentów powiązanych z izraelskimi grupami terrorystycznymi i zamieszanych w niedawne zamieszki w prowincji Semnan" - podał w komunikacie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI).

 

Operacje zatrzymania uczestników i organizatorów protestów odbyły się w miastach Rafsandżan i Sirdżan, położonych w południowej części Iranu - przekazała agencja Tasnim, powołując się na ministerstwo informacji (wywiadu). Według dziennikarzy, funkcjonariusze KSRI zatrzymali sześć osób, z których jedna jest oskarżona o napaść na funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa republiki.

 

Protesty w Iranie rozpoczęły się pod koniec grudnia 2025 r., początkowo z powodu dewaluacji waluty krajowej, ale później przerodziły się w zamieszki i akcje przeciwko władzom, które osiągnęły szczyt po wezwaniach Rezy Pahlevi, syna obalonego irańskiego szacha.

 

Odnotowano ofiary zarówno po stronie sił bezpieczeństwa, jak i uczestników zamieszek. Władze Iranu oskarżyły Stany Zjednoczone i Izrael o ich organizację. W zeszły poniedziałek ogłosiły, że udało się opanować sytuację.

 

