"Dzięki dokładnej obserwacji i terminowym działaniom wywiadowczym IRGC w prowincji Yazd zidentyfikowano i zatrzymano bojowników oraz przywódców protestów... Aresztowano znaczną część agentów powiązanych z izraelskimi grupami terrorystycznymi i zamieszanych w niedawne zamieszki w prowincji Semnan" - podał w komunikacie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) .

Operacje zatrzymania uczestników i organizatorów protestów odbyły się w miastach Rafsandżan i Sirdżan, położonych w południowej części Iranu - przekazała agencja Tasnim, powołując się na ministerstwo informacji (wywiadu). Według dziennikarzy, funkcjonariusze KSRI zatrzymali sześć osób, z których jedna jest oskarżona o napaść na funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa republiki.

Protesty w Iranie rozpoczęły się pod koniec grudnia 2025 r., początkowo z powodu dewaluacji waluty krajowej, ale później przerodziły się w zamieszki i akcje przeciwko władzom, które osiągnęły szczyt po wezwaniach Rezy Pahlevi, syna obalonego irańskiego szacha.

Odnotowano ofiary zarówno po stronie sił bezpieczeństwa, jak i uczestników zamieszek. Władze Iranu oskarżyły Stany Zjednoczone i Izrael o ich organizację. W zeszły poniedziałek ogłosiły, że udało się opanować sytuację.