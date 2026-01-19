Prof. Wojciech Maksymowicz w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18.00

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Wojciech Maksymowicz. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Gościem programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Wojciech Maksymowicz

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

 

