Prezydent Nawrocki w Radzie Pokoju Trumpa. Jest reakcja szefa rządu

Informacje o zaproszeniu Karola Nawrockiego potwierdził Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta ujawnił, że w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną negocjacje ze stroną amerykańską w tej sprawie.

- Mogę potwierdzić, że prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do udziału w pracach tejże Rady od Donalda Trumpa - stwierdził w trakcie briefingu prasowego.

- Co do finalnych decyzji proszę pozwolić, aby najpierw strona amerykańska poznała odpowiedź prezydenta RP - dodał.

Rada Pokoju Donalda Trumpa. Premier reaguje na zaproszenie Karola Nawrockiego

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że dołączenie Polski do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej "wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm".

"Rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. I nikomu nie damy się rozegrać" - napisał.

Rada Pokoju Donalda Trumpa. Około 60 krajów zaproszonych

Rzecznik MSZ Marcin Wewiór przekazał dziennikarzom w poniedziałek, że resort spraw zagranicznych pośredniczył w przekazaniu zaproszenia. "Mogę tylko potwierdzić, że MSZ pośredniczyło w przekazaniu zaproszenia adresowanego do pana prezydenta" - przekazał Wewiór.

Rada ma przede wszystkim nadzorować realizację planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, ale nie wyklucza się, że zajmie się też innymi konfliktami międzynarodowymi, w tym wojną na Ukrainie i sytuacją w Wenezueli. Na czele Rady ma stać Trump, a według części mediów stałe członkostwo w niej ma kosztować ponad 1 mld dolarów w gotówce.

Zaproszenie do Rady opublikował w niedzielę węgierski premier Viktor Orban, a według agencji AFP otrzymało je około 60 krajów, w tym m.in. Egipt, Turcja i Kanada. W poniedziałek poinformował, że zaproszenie otrzymał też przywódca Rosji Władimir Putin.

