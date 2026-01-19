Prezydent Bułgarii rezygnuje ze stanowiska. "Przyznaję się do swoich błędów"

- Dziewięć lat temu głosowaliście na mnie, abym został prezydentem Bułgarii. Zrobiliście to ponownie w 2021 roku. To zaszczyt i odpowiedzialność, które starał się uzasadnić wszystkimi swoimi działaniami. Razem przeżyliśmy wiele kryzysów. Ataki oligarchii na demokrację i masowe protesty. Okoliczności zmusiły mnie do siedmiokrotnego powołania rządów tymczasowych. W obronie państwa i interesu publicznego - stwierdził w przemówieniu Radew.

Jednocześnie podkreślił, że dzisiejsze wystąpienie to ostatni raz kiedy zwraca się do narodu bułgarskiego w roli prezydenta kraju.

- Jutro złożę rezygnację z rzędu Prezydenta Republiki Bułgarii. Pragnę podkreślić, że przez te dziewięć lat jako prezydent i wiceprezydent pokazaliśmy, że potrafimy działać skutecznie i skoordynowanie, zjednoczeni we wspólnym celu - mówił, wskazując jednocześnie, kto powinien zająć jego miejsce.

- Jestem przekonany, że Iliana Jotowa będzie godnym szefem państwa i pragnę jej podziękować za wsparcie przez te dziewięć lat - dodał.

Wkrótce więcej informacji...

