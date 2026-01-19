Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przekazali, że do nietypowego wypadku doszło w sobotę na zamarzniętej tafli jeziora Ukiel.

Służby zostały wezwane do dwóch osób które zostały tam potrącone przez bojer, czyli żaglówkę poruszającą się po lodzie na płozach.

Nietypowy wypadek na jeziorze. Potrącono dwoje ludzi

Według ustaleń policji za sterami wypożyczonego bojera stał 50-latek, który miał nie zauważyć spacerujących po lodzie 43-latka i 33-latki. Oboje trafili do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sterujący bojerem był trzeźwy.

"Z relacji poszkodowanych wynika, że również nie zauważyli zbliżający się za ich plecami pojazd. Czynności procesowe w miejscu zdarzenia prowadzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego naszej komendy. Szczegółowe okoliczności wypadku będą ustalane w toku dochodzenia" - przekazała policja.