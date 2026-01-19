Poszli na spacer po zamarzniętym jeziorze. Potrącił ich bojer

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na jeziorze Ukiel - przekazała Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Poszkodowani spacerowali po zamarzniętej tafli jeziora, kiedy zostali potrąceni przez bojer. Policja wyjaśnia szczegółowo okoliczności zdarzenia

Bojer stojący na zamarzniętym jeziorze.
Bojer, którym potrącono dwie osoby

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przekazali, że do nietypowego wypadku doszło w sobotę na zamarzniętej tafli jeziora Ukiel.

 

Służby zostały wezwane do dwóch osób które zostały tam potrącone przez bojer, czyli żaglówkę poruszającą się po lodzie na płozach.

Nietypowy wypadek na jeziorze. Potrącono dwoje ludzi

Według ustaleń policji za sterami wypożyczonego bojera stał 50-latek, który miał nie zauważyć spacerujących po lodzie 43-latka i 33-latki. Oboje trafili do szpitala, jednak ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
 
Sterujący bojerem był trzeźwy.
 
 
"Z relacji poszkodowanych wynika, że również nie zauważyli zbliżający się za ich plecami pojazd. Czynności procesowe w miejscu zdarzenia prowadzili policjanci Wydziału Ruchu Drogowego naszej komendy. Szczegółowe okoliczności wypadku będą ustalane w toku dochodzenia" - przekazała policja.

 

 

