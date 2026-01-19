Liderzy UE i ich delegacje, którzy spotkają się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz amerykańskimi urzędnikami w Davos przygotowują się do przesunięcia uwagi z Ukrainy na Grenlandię oraz ogłoszenia nowych amerykańskich ceł - poinformował dziennik "Financial Times".

Dygnitarze planowali spędzić tydzień na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos m.in. po to, aby przekonać Donalda Trumpa do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie po zakończeniu toczącej się od 2022 roku wojny. "Dziś przywódcy obudzili się z pytaniem, czy można w ogóle ufać jego (Donalda Trumpa - red.) obietnicom" - oceniła gazeta.

Jak podał "FT", burza wokół zakus amerykańskiego prezydenta, który nie ukrywa chęci przejęcia Grenlandii, przekształciła się z dwustronnej kłótni w najpoważniejsze zagrożenie dla NATO na przestrzeni dekad. "Najgłębszy rozłam w stosunkach transatlantyckich" - czytamy.

Według europejskiego dyplomaty, na którego powołuje się dziennik, przywódcy UE oraz ich delegacje, które mają spotkać się w Szwajcarii z Trumpem i jego urzędnikami, "dławią swoje notatki" i zastępują je "batem i marchewką", czyli tym, jak Bruksela może odpowiedzieć na cła ze strony USA oraz propozycje deeskalacji.

"Jak można usiąść do stołu negocjacji z tą osobą (Donaldem Trumpem - red.) i omawiać gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy? Nie można mu ufać, chyba, że wyłączy się rzeczywistość" - podkreślił na łamach dziennika europejski dyplomata.

Liderzy UE zbiorą się na nadzwyczajny szczyt pod koniec tego tygodnia, który wstępnie zaplanowano na czwartek po spotkaniach z Trumpem w Davos. Polskę reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki.

Ponadto, jak przekazał "FT", w poniedziałek w szwajcarskim mieście odbyło się spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa narodowego krajów zachodnich, które pierwotnie miało skupić się wokół sytuacji w Ukrainie, jednak uwaga skupiła się na Grenlandii. Spotkanie ministrów finansów państw należących do strefy euro również będzie poświęcone omówieniu kryzysu - podała gazeta.

Jednocześnie w europejskim obozie pojawiły się głosy optymistów, którzy uważają, że Donald Trump wygłaszał "puste groźby" i w ciągu ostatniego roku Europa doświadczyła podobnych momentów, ale końcowo znalazła sposób, by zmusić go do wycofania się z pomysłów. Z informacji "Financial Times" wynika, że w tym obozie znalazła się premier Włoch Giorgia Meloni, która rozmawiała w niedzielę z prezydentem USA. Szefowa włoskiego rządu przekazała, że Trump jest "zainteresowany wysłuchaniem" możliwego kompromisu.

Donald Trump ogłosił 17 stycznia, że Stany Zjednoczone wprowadzą cła wobec kilku krajów, które nie zgodziły się z jego roszczeniami wobec Grenlandii. Wcześniej Dania wysłała na wyspę sprzęt wojskowy i oddział żołnierzy w celu przygotowania się do przyjęcia większej liczby jednostek zarówno swoich, jak i sojuszniczych. Kilka innych krajów również wysłało swoich żołnierzy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen broniła stanowiska europejskich krajów, które wspierały Danię i Grenlandię. Ostrzegła też amerykańskiego prezydenta przed negatywnymi skutkami wprowadzenia przez niego ceł.

