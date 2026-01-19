Prezydent USA napisał list do premiera Norwegii Jonasa Gahra Store, w którym poruszył temat Grenlandii. Prezydent USA przypomniał w korespondencji decyzję Norweskiego Komitetu Noblowskiego o nieprzyznaniu mu Pokojowej Nagrody Nobla - informuje Reuters.

"Drogi Jonasie: Zważywszy na to, że twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ośmiu wojen, nie czuję już obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie on dominujący, ale mogę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump.

ZOBACZ: "Śmiertelne zagrożenie dla Polski". Adrian Zandberg ostrzega ws. Grenlandii

W liście zakwestionował również prawo Danii do sprawowania kontroli nad Grenlandią. "Dania nie jest w stanie chronić tego terytorium przed Rosją ani Chinami, a dlaczego w ogóle ma 'prawo własności'? Nie ma żadnych pisemnych dokumentów, wiadomo tylko, że ich statek dopłynął tam setki lat temu, ale my również mieliśmy tam statki" - stwierdził prezydent USA.

"Zrobiłem dla NATO więcej niż ktokolwiek inny od czasu jego powstania, a teraz NATO powinno zrobić coś dla Stanów Zjednoczonych" - dodał.

"Świat nie będzie bezpieczny, dopóki nie będziemy mieli pełnej i całkowitej kontroli nad Grenlandią" - podkreślił Trump.

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials:



Dear Ambassador:



President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026

Jasne stanowisko Norwegii ws. Grenalndii

Dwa dni wcześniej premier Norwegii zapewnił, że jego kraj "w pełni popiera suwerenność Królestwa Danii".

"Wśród sojuszników nie ma miejsca na groźby. Stanowisko Norwegii jest stanowcze: Grenlandia jest częścią Królestwa Danii. Norwegia w pełni popiera suwerenność Królestwa Danii. W NATO panuje szerokie porozumienie co do potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa w Arktyce, w tym w Grenlandii" - napisał Jonas Gahr Store w serwisie X.

Donald Trump w ostatnich tygodniach coraz głośniej zaczął mówić o przejęciu Grenlandii. Takiemu ruchowi sprzeciwiają się Dania oraz większość państw europejskich.

ZOBACZ: Donald Trump wskazał na słabość Danii w obronie Grenlandii. "Nadszedł czas"

Prezydent USA ogłosił w weekend, że nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich, które w ostatnich dniach wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy, by wzięły udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Cła miałyby dotknąć Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię. Zapowiedziane taryfy miałyby w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać - jak zapowiedział Trump - dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował w niedzielę, że w najbliższych dniach planuje zwołać nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców w sprawie Grenlandii. Według źródeł unijnych miałoby się ono odbyć w najbliższy czwartek, 22 stycznia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni