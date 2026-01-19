Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będzie układ wysokiego ciśnienia. Jego centrum znajdzie się na pograniczu Białorusi i Ukrainy, co oznacza, że Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, a na niebie królować będzie polarne kontynentalne powietrze.



Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hPa, jednak prognozowany jest jego spadek.

Ponadto IMGW podtrzymał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi mrozami w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz wschodniej części pomorskiego i łódzkiego. W powiecie bieszczadzkim obowiązuje zaś ostrzeżenie drugiego stopnia.

Pogoda w poniedziałek. Pierwszy dzień ferii z siarczystym mrozem

Poniedziałek zapowiada się słonecznie - dominować będzie bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe. Należy jednak uważać na południu kraju, gdzie miejscami pojawią się zanikające mgły, ograniczające widzialność nawet do około 300 metrów i osadzające szadź.



Temperatury będą zróżnicowane. Na północnym wschodzie kraju termometry wskażą nawet -9 st. C. W centrum możemy spodziewać się około -3 st. C, natomiast najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich, gdzie temperatura osiągnie nawet 6 st. C.

Wiatr na ogół słaby. Na zachodzie i w rejonach podgórskich chwilami stanie się umiarkowany i porywisty, wiejący z kierunków południowo-wschodnich i południowych. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonach podgórskich Sudetów oraz w rejonie Helu, gdzie wiatr będzie okresami dość silny. Na Przedgórzu Sudeckim porywy mogą osiągnąć do 70 km/h, a na Helu do 55 km/h.



W Warszawie poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzenia małego lub bezchmurnego nieba. Maksymalna temperatura wyniesie -5 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

Noc z poniedziałku na wtorek. Temperatura do -25 st. C

Noc również ma być bezchmurna lub z małym zachmurzeniem. Na południu kraju ponownie możliwe są mgły, które ograniczą widzialność do około 300 metrów i osadzą szadź.



Temperatura minimalna spadnie drastycznie. Na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat synoptycy IMGW spodziewają się -19 st. C. W centrum kraju będzie około -12 st. C, a na południowym zachodzie -2 st. C. Ekstremalnie zimno wystąpi lokalnie na obszarach podgórskich Podkarpacia, gdzie temperatura może spaść nawet do około -25 st. C.

Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni i południowy. W rejonie Bieszczadów oraz Helu chwilami umiarkowany oraz dość silny i porywisty. W rejonach podgórskich Sudetów wiatr okresami dość silny i w porywach do około 60 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów porywy do 120 km/h.



W Warszawie noc z poniedziałku na wtorek będzie bezchmurna lub z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie -15 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

