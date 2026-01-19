Blue Monday to pseudonaukowy termin, który oznacza najbardziej depresyjny dzień w roku, czyli trzeci poniedziałek stycznia. Termin ten powstał w 2005 roku, kiedy brytyjski psycholog z Cardiff University Cliff Arnall wyznaczył ten dzień za pomocą ułożonego przez siebie wzoru matematycznego.

Wyglądał on tak:

"[Pogoda + (Dług - miesięczny dochód)] x Czas od Bożego Narodzenianiedotrzymanie postanowień noworocznych : Poziom motywacji x Poczucie konieczności podjęcia działania"

- Mamy tendencję do racjonalizowania, szukania sensu, kontroli, tego co się wokół nas dzieje - mówiła dla Polsat News socjolog dr Magdalena Piłat-Borcuch. - Gdy przeżywamy trudne stany emocjonalne, Blue Monday stanowi bardzo łatwą przyczynę, prostą odpowiedź na to co się z nami dzieje.

Blue monday 2026, czyli najbardziej depresyjny dzień. Czemu w tym roku wypada 19 stycznia?

Jak podała Interia Zdrowie, według teorii Arnalla na gorsze samopoczucie w styczniu składa się szereg różnych czynników, w tym:

Krótkie dni i niedobór światła dziennego , które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu.

i , które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Stres ekonomiczny , z którym wiążą się: obniżony nastrój, lęk, czy napięcie.

, z którym wiążą się: obniżony nastrój, lęk, czy napięcie. Pierwsze przeszkody na drodze do realizacji wyznaczonych postanowień i deklaracji noworocznych.

Teoria nie ma żadnych podstaw naukowych, a wzór jest pozbawiony sensu np. z niemierzalności niektórych jednostek. Sam autor przyznał, że jego celem była jedynie zabawa i efekt marketingowy. Arnall został bowiem poproszony o stworzenie wzoru przez firmę PR-ową pracującą dla brytyjskiego biura podróży.

- W momencie, w którym zaczynamy nowy rok, wchodzimy z nowymi postanowieniami i myślimy, że wszystko zaczynamy od zera, okazuje się, że grudzień był bardzo intensywny - tłumaczyła dla Polsat News psycholog Monika Biniek. - Stres, napięcie, przygotowania do Świąt i przede wszystkim często zadłużanie się. Styczeń nosi za sobą konsekwencje grudnia. Co więcej są też postanowienia noworoczne. Konfrontujemy się z tym, że nie spełniliśmy swoich oczekiwań - dodała.

Dotychczasowe "niebieskie poniedziałki" miały miejsce:

24 stycznia 2005

23 stycznia 2006

22 stycznia 2007

21 stycznia 2008

19 stycznia 2009

25 stycznia 2010

24 stycznia 2011

23 stycznia 2012

21 stycznia 2013

20 stycznia 2014

19 stycznia 2015

18 stycznia 2016

16 stycznia 2017

15 stycznia 2018

21 stycznia 2019

20 stycznia 2020

18 stycznia 2021

17 stycznia 2022

16 stycznia 2023

15 stycznia 2024

20 stycznia 2025

19 stycznia 2026

W 2011 roku Arnall zmienił sposób wyznaczania Blue Monday, wskazując 17 stycznia jako najgorszy dzień roku. Szybsze nadejście tego dnia (trzeci, a nie czwarty poniedziałek stycznia) umotywował kryzysem finansowym.

