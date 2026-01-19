Dziś najbardziej depresyjny dzień w roku. O co chodzi w Blue Monday?
Dziś Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. W 2026 roku ten dzień wypada właśnie 19 stycznia, a nie jest to stała data. Na czym polega ten dzień i czemu nie powinno się go traktować poważnie?
Blue Monday to pseudonaukowy termin, który oznacza najbardziej depresyjny dzień w roku, czyli trzeci poniedziałek stycznia. Termin ten powstał w 2005 roku, kiedy brytyjski psycholog z Cardiff University Cliff Arnall wyznaczył ten dzień za pomocą ułożonego przez siebie wzoru matematycznego.
Wyglądał on tak:
"[Pogoda + (Dług - miesięczny dochód)] x Czas od Bożego Narodzenianiedotrzymanie postanowień noworocznych : Poziom motywacji x Poczucie konieczności podjęcia działania"
- Mamy tendencję do racjonalizowania, szukania sensu, kontroli, tego co się wokół nas dzieje - mówiła dla Polsat News socjolog dr Magdalena Piłat-Borcuch. - Gdy przeżywamy trudne stany emocjonalne, Blue Monday stanowi bardzo łatwą przyczynę, prostą odpowiedź na to co się z nami dzieje.
Blue monday 2026, czyli najbardziej depresyjny dzień. Czemu w tym roku wypada 19 stycznia?
Jak podała Interia Zdrowie, według teorii Arnalla na gorsze samopoczucie w styczniu składa się szereg różnych czynników, w tym:
- Krótkie dni i niedobór światła dziennego, które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu.
- Stres ekonomiczny, z którym wiążą się: obniżony nastrój, lęk, czy napięcie.
- Pierwsze przeszkody na drodze do realizacji wyznaczonych postanowień i deklaracji noworocznych.
Teoria nie ma żadnych podstaw naukowych, a wzór jest pozbawiony sensu np. z niemierzalności niektórych jednostek. Sam autor przyznał, że jego celem była jedynie zabawa i efekt marketingowy. Arnall został bowiem poproszony o stworzenie wzoru przez firmę PR-ową pracującą dla brytyjskiego biura podróży.
- W momencie, w którym zaczynamy nowy rok, wchodzimy z nowymi postanowieniami i myślimy, że wszystko zaczynamy od zera, okazuje się, że grudzień był bardzo intensywny - tłumaczyła dla Polsat News psycholog Monika Biniek. - Stres, napięcie, przygotowania do Świąt i przede wszystkim często zadłużanie się. Styczeń nosi za sobą konsekwencje grudnia. Co więcej są też postanowienia noworoczne. Konfrontujemy się z tym, że nie spełniliśmy swoich oczekiwań - dodała.
Dotychczasowe "niebieskie poniedziałki" miały miejsce:
- 24 stycznia 2005
- 23 stycznia 2006
- 22 stycznia 2007
- 21 stycznia 2008
- 19 stycznia 2009
- 25 stycznia 2010
- 24 stycznia 2011
- 23 stycznia 2012
- 21 stycznia 2013
- 20 stycznia 2014
- 19 stycznia 2015
- 18 stycznia 2016
- 16 stycznia 2017
- 15 stycznia 2018
- 21 stycznia 2019
- 20 stycznia 2020
- 18 stycznia 2021
- 17 stycznia 2022
- 16 stycznia 2023
- 15 stycznia 2024
- 20 stycznia 2025
- 19 stycznia 2026
W 2011 roku Arnall zmienił sposób wyznaczania Blue Monday, wskazując 17 stycznia jako najgorszy dzień roku. Szybsze nadejście tego dnia (trzeci, a nie czwarty poniedziałek stycznia) umotywował kryzysem finansowym.
