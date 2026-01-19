Wirtualna Polska poinformowała w poniedziałek rano o liście minister funduszy i polityki regionalnej oraz wiceprzewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rozesłanym do działaczy Polski 2050, w którym zaproponowała, aby współprzewodnictwo w partii objęła ona oraz minister klimatu i środowiska, wiceprzewodnicząca partii Paulina Hennig-Kloska.

Informację o liście Pełczyńskiej-Nałęcz do członków ugrupowania potwierdziło biuro prasowe Polski 2050.

Według przekazanej informacji Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała w liście do członków ugrupowania, aby decyzję o zasadach wyboru przewodniczącego partii i dacie przeprowadzenia drugiej tury podjął Zjazd Krajowy, zrzeszający liderów regionów, będący zarazem najwyższą władzą Polski 2050.

Zwrot w Polsce 2050. Padła konkretna propozycja

Jak poinformowało biuro, Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała w liście, aby w odpowiedzi na trwający kryzys systemowy partii współprzewodniczącymi Polski 2050 została ona oraz Paulina Hennig-Kloska. Rozwiązanie takie - w przekonaniu Pełczyńskiej-Nałęcz - miałoby szansę "skleić dwa obozy polityczne w partii".

Według innego źródła, list do działaczy rozesłała również Paulina Hennig-Kloska.

Rada Krajowa Polski 2050 zebrała się w piątek wieczorem, 16 stycznia, w związku z unieważnieniem w miniony poniedziałek drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania. Rada Krajowa miała podjąć decyzję, czy powtórzyć cały proces wyborczy, czy tylko drugą turę. Posiedzenie zostało jednak przerwane. Ma być wznowione dziś o godz. 18.

O stanowisko szefa partii w drugiej turze ubiegały się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Z powodu problemów technicznych odbywające się w miniony poniedziałek unieważniono zdalne głosowanie, a przedstawiciele partii zapowiedzieli zawiadomienie ABW oraz Prokuratury Krajowej.

