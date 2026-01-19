Piosenkarka zaangażowana w pomoc przetrzymywanym w skandalicznych warunkach zwierzętom przekonywała, że wieloma schroniskami w Polsce zajmują się przedsiębiorcy, których nie interesuje los ich podopiecznych.

- Prawo chroni przedsiębiorców, którzy korzystają z tego, że schroniska mogą być prywatyzowane i każdy przedsiębiorca, który ma gdzieś dobro zwierząt, tylko interes, jak sama nazwa wskazuje, podchodzi do przetargu, dzięki wójtowi wygrywa i zaczyna się interes - powiedziała.

Doda: Bezdomność zwierząt jest ogromnym biznesem

- Bezdomność zwierząt jest ogromnym biznesem. Nigdy nic się nie stało ku temu, żeby skala była mniejsza - przekonywała. Artystka zaczęła wymieniać skandaliczne praktyki, na które natknęła się w schroniskach zarządzanych przez osoby prywatne. Wspominała o braku wody, żywności, a także o fizycznej przemocy wobec zwierząt.

Doda zwróciła uwagę, że obecny system dotowania do prywatnych schronisk przez gminy tworzy patologie. Jej zdaniem zachęca on wręcz bezdusznych ludzi do otwierania takiego "biznesu".

ZOBACZ: Kraków. Osiem małych kotów w oknie życia. Zakonnice zadzwoniły do schroniska

Właściciele takich "pseudo-schronisk" dzielą się nawet pomysłami jak czerpać korzyści ze śmierci zwierząt.

- Można zabijać zwierzęta i czerpać z nich korzyści. Są dwa rodzaje wypłat za te zwierzęta. Jednorazowe: wówczas pies zarobił dla pana i dalej najlepiej, żeby nie żył, bo trzeba płacić za choroby i jedzenie i później są eutanazje, których nikt nie sprawdza, to są tzw. schroniska duchów, za które kierownik dostaje pieniądze. Druga opcja to cykliczne wynagrodzenie za prowadzenie schroniska - wyliczała artystka.

WIDEO: Doda o patologii w niektórych schroniskach

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dodała, że według niej w Polsce funkcjonuje "co najmniej 15 pato-schronisk".

Doda apeluje do premiera. Chodzi o zmiany w prawie

Prowadząca program zwróciła uwagę, że nie da się polepszyć dobrostanu zwierząt w patologicznych schroniskach bez zmiany prawa. Z jej słowami zgodziła się piosenkarka i sama zaapelowała do rządzących.

- Trzeba doprowadzić, żeby sadyści i ludzie po wyrokach za znęcanie się nad zwierzętami nie mogli być kierownikami schronisk. Teraz mogą - powiedziała.

Piosenkarka stwierdziła, że schroniska powinny mieć obowiązek zapewnienia zwierzętom właściwego schronienia. W przeciwnym wypadku takie przybytki po prostu powinny być - jej zdaniem - zamykane.

Dramat zwierząt w Bytomiu. MSWiA interweniuje

Powszechne oburzenie spowodowało nagranie w mediach społecznościowych opublikowane przez Dodę, która opowiadała o dramatycznych warunkach zwierząt w bytomskim schronisku.

- Do głowy by mi nie przyszło, że schroniska są tak dobrym biznesem dla niektórych przedsiębiorców, taką pralnią pieniędzy z takimi układami politycznymi, taką zasłoną dymną i taką mordownią zwierząt, która jest zasłonięta płaszczykiem kochania zwierzątek, płakania na zawołanie i nakręcania zrzutek przez naiwnych ludzi, którzy inwestują w prywatne dobra przedsiębiorców takie jak jacuzzi, garaże, domy, wakacje a nic nie idzie na zwierzęta - mówiła na nagraniu artystka.

Zdaniem piosenkarki, lista problemów do rozwiązania jest bardzo długa - wśród nich brak kontroli, woli systemowej zmiany, korupcja, zamiatanie spraw czy maltretowanie zwierząt.

ZOBACZ: Reakcja na skandal w schronisku w Bytomiu. MSWiA interweniuje

Na sprawę bulwersującą opinię publiczną zareagowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W poniedziałek odbyła się odprawa służb i wojewodów z MSWiA i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, podczas którego wojewodowie zostali zobowiązani do "przekazania informacji na temat liczby schronisk dla zwierząt (publicznych i prywatnych) funkcjonujących na terenie województw".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni