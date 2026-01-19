"NATO od 20 lat mówi Danii, że 'trzeba usunąć rosyjskie zagrożenie z Grenlandii'. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i zostanie zrobione!" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawił się kilka godzin po zapowiedzi szczytu europejskich liderów w sprawie bezpieczeństwa Grenlandii. W niedzielę przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że zamierza zwołać spotkanie w najbliższych dniach, a według źródeł unijnych miałoby ono odbyć się w najbliższy czwartek.

Donald Trump pragnie zdobyć Grenlandię

Od kilku tygodni nieprzerwanie wzrasta napięcie między Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi. Powodem są deklaracje Trumpa o zamiarze przejęcia terytorium zależnego Danii, które miałoby - zdaniem amerykańskiego przywódcy - wzmocnić bezpieczeństwo samych Grenlandczyków, jak i Amerykanów.

Trump utrzymuje, że Dania nie jest w stanie uchronić Grenlandii przed niebezpieczeństwem z Rosji i Chin. Pytany kilka dni temu, czy rozważy siłowe przejęcie wyspy, jeśli nie dogada się z Duńczykami, Trump stwierdził, że na stole leży kilka opcji.

ZOBACZ: Duńskie myśliwce i francuski tankowiec nad Grenlandią. "Wzmacnianie operacji powietrznych"

Kilka krajów zdecydowało się wysłać niewielkie oddziały lub pojedynczych żołnierzy swoich wojsk na Grenlandię, aby wyrazić wsparcie dla Danii. Taki krok wykonały m.in. Francja, Wielka Brytania i Niemcy.

Cła USA wobec europejskich krajów

W odpowiedzi na akt solidarności innych krajów Europy z Danią prezydent USA Donald Trump zapowiedział nałożenie 10-procentowych ceł wobec Danii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Finlandii, Holandii, Norwegii i Szwecji. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu Grenlandii.

Przywódcy wymienionych państw we wspólnym oświadczeniu zapewnili, że nie ugną się pod naciskami USA. "Będziemy nadal stać zjednoczeni i skoordynowani w naszej odpowiedzi. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszej suwerenności" - przekazali.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni