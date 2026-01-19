Były sojusznik odwraca się od Putina. Opuszczają międzynarodową organizację
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii rozpoczęło niezbędne procedury w celu całkowitego wystąpienia republiki ze Wspólnoty Niepodległych Państw, ogłosił minister spraw zagranicznych Mihai Popșoi.
Mihai Popșoi oznajmił, że resort pracuje obecnie nad wypowiedzeniem porozumień, na których opiera się utworzenie tej organizacji międzynarodowej, a mianowicie umowy założycielskiej Wspólnoty Niepodległych Państw i jej aneksu, a także statutu WNP.
"Wraz z wypowiedzeniem tych trzech fundamentalnych porozumień Republika Mołdawii oficjalnie przestanie być częścią WNP. Ten proces już się rozpoczął. Podjęliśmy tę decyzję niedawno. Proces zatwierdzania już się rozpoczął" – powiedział Popșoi w Radiu Mołdawia.
Według niego, po rozpoczęciu nowej sesji parlamentarnej odpowiednie dokumenty zostaną przekazane parlamentarzystom do przeglądu. "Do połowy lutego prawdopodobnie zakończymy proces rządowy. Następnie parlament podejmie decyzję" – zauważył.
Popsoi podkreślił, że jeśli parlament zatwierdzi wypowiedzenie trzech porozumień założycielskich, a prezydent zatwierdzi je po zakończeniu etapów technicznych, Mołdawia nie będzie już częścią Wspólnoty.
Mołdawia poza Wspólnotą Niepodległych Państw. Kiszyniów zapowiada zbliżenie z UE
W listopadzie rząd Mołdawii zatwierdził wypowiedzenie siedmiu umów podpisanych w ramach WNP. Parlament Mołdawii przyjął w pierwszym czytaniu wypowiedzenie umów o ruchu bezwizowym dla obywateli krajów WNP oraz o zasadach poboru podatków pośrednich od eksportu i importu towarów (robót, usług) między krajami WNP.
Były prezydent Mołdawii i lider prorosyjskiej Partii Socjalistycznej Igor Dodon stwierdził, że wypowiedzenie umów z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw jest sprzeczne z interesami narodowymi kraju i nie odpowiada woli większości obywateli. Stwierdził również, że Mołdawia wypowiedziała już 64 z 255 umów.
Od 2022 roku Mołdawia ignoruje posiedzenia WNP, której pozostaje członkiem, oraz EAEU , którego jest obserwatorem. Władze kraju wyraziły wyraźny zamiar przekierowania eksportu na rynki zachodnie.
Prezydent Mołdawii Maia Sandu oświadczyła, że kraj kontynuuje dostosowywanie swoich międzynarodowych ram prawnych do standardów europejskich i priorytetów integracji europejskiej.
