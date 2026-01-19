Mihai Popșoi oznajmił, że resort pracuje obecnie nad wypowiedzeniem porozumień, na których opiera się utworzenie tej organizacji międzynarodowej, a mianowicie umowy założycielskiej Wspólnoty Niepodległych Państw i jej aneksu, a także statutu WNP.

"Wraz z wypowiedzeniem tych trzech fundamentalnych porozumień Republika Mołdawii oficjalnie przestanie być częścią WNP. Ten proces już się rozpoczął. Podjęliśmy tę decyzję niedawno. Proces zatwierdzania już się rozpoczął" – powiedział Popșoi w Radiu Mołdawia.

Według niego, po rozpoczęciu nowej sesji parlamentarnej odpowiednie dokumenty zostaną przekazane parlamentarzystom do przeglądu. "Do połowy lutego prawdopodobnie zakończymy proces rządowy. Następnie parlament podejmie decyzję" – zauważył.

Popsoi podkreślił, że jeśli parlament zatwierdzi wypowiedzenie trzech porozumień założycielskich, a prezydent zatwierdzi je po zakończeniu etapów technicznych, Mołdawia nie będzie już częścią Wspólnoty.

Mołdawia poza Wspólnotą Niepodległych Państw. Kiszyniów zapowiada zbliżenie z UE

W listopadzie rząd Mołdawii zatwierdził wypowiedzenie siedmiu umów podpisanych w ramach WNP. Parlament Mołdawii przyjął w pierwszym czytaniu wypowiedzenie umów o ruchu bezwizowym dla obywateli krajów WNP oraz o zasadach poboru podatków pośrednich od eksportu i importu towarów (robót, usług) między krajami WNP.

Były prezydent Mołdawii i lider prorosyjskiej Partii Socjalistycznej Igor Dodon stwierdził, że wypowiedzenie umów z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw jest sprzeczne z interesami narodowymi kraju i nie odpowiada woli większości obywateli. Stwierdził również, że Mołdawia wypowiedziała już 64 z 255 umów.

Od 2022 roku Mołdawia ignoruje posiedzenia WNP, której pozostaje członkiem, oraz EAEU , którego jest obserwatorem. Władze kraju wyraziły wyraźny zamiar przekierowania eksportu na rynki zachodnie.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu oświadczyła, że ​​kraj kontynuuje dostosowywanie swoich międzynarodowych ram prawnych do standardów europejskich i priorytetów integracji europejskiej.

