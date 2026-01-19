Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) poinformowało w poniedziałek o wysłaniu samolotów do amerykańskiej bazy w Pituffik na Grenlandii. NORAD podkreśliło, że jest to część planowanych wcześniej działań, realizowanych w zgodzie z władzami Danii i Grenlandii.

Amerykańsko-kanadyjskie dowództwo powiadomiło o tych przedsięwzięciach w komunikacie na platformie X. "Samoloty Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) wkrótce przybędą do bazy Sił Kosmicznych Pituffik na Grenlandii. Wraz z samolotami działającymi z baz w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, będą one wspierać różne, od dawna planowane działania NORAD, bazując na trwałej współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, a także Królestwem Danii" - napisano w komunikacie.

Amerykańskie samoloty na Grenlandii. "Rząd poinformowany"

Zaznaczono przy tym, że ruch wojsk został skoordynowany z władzami Danii, a rząd Grenlandii - poinformowany o tych planach. "NORAD rutynowo prowadzi ciągłe, rozproszone operacje na rzecz obrony Ameryki Północnej, w jednym lub wszystkich trzech regionach NORAD (Alasce, Kanadzie i kontynentalnych Stanach Zjednoczonych)" - dodano we wpisie. Nie jest dotąd jasne, jaki typ samolotów został skierowany na Grenlandię, ani jakiego rodzaju misję mają one wykonywać.

NORAD to dowództwo złożone z wojsk USA i Kanady, którego zadaniem jest obrona północnoamerykańskiej przestrzeni powietrznej i wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami. Ostatnim działaniem NORAD na Grenlandii, o którym publicznie informowało dowództwo, były amerykańsko-duńskie ćwiczenia w Pituffik w październiku 2025 r. Manewry miały wówczas zademonstrować możliwości "szybkiego rozmieszczenia sił i zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Arktyki".

Wcześniej, w lutym 2025 r., odbyły się ćwiczenia w ramach Operacji Noble Defender (Szlachetny obrońca) z udziałem sił USA, Kanady i Danii. Jej celem było "zwiększenie zdolności, gotowości i możliwości do odstraszania przeciwników" w przestrzeni powietrznej. Operacja ta prowadzona jest regularnie od 2018 r.

Mimo zapewnień o rutynowym charakterze wysłania samolotów, dochodzi do niego w kontekście podwyższonych napięć między USA, Grenlandią i Danią, spowodowanych roszczeniami prezydenta USA Donalda Trumpa do pozyskania Grenlandii.

