Według Katarzyny Hauton z internetowego biura podróży eSky.pl klienci firmy coraz częściej w miejsce gór i jazdy na nartach wybierają ciepłe kraje. - Absolutnym fenomenem tej zimy jest Malta, na którą przypada dziś blisko 22 proc. wszystkich rezerwacji na eSky.pl. To kierunek, który idealnie wpisuje się w nowy styl podróżowania: zwiedzanie bez tłumów, łagodny klimat i bliskość morza. Równie chętnie Polacy wybierają Włochy i Hiszpanię, a także Cypr i Grecję - wskazała Hauton.

Przedstawicielka firmy przekazała, że za czterodniowy pobyt na Sycylii (lot i hotel ze śniadaniem w pakiecie) trzeba zapłacić od 469 zł za osobę, a podobny wyjazd na Maltę kosztuje od 589 zł. W przypadku wyjazdu all inclusive do Maroka, za tygodniowy wypoczynek w Agadirze z przelotem trzeba zapłacić przynajmniej 1379 zł za osobę.

Hauton zwróciła też uwagę, że podróżni coraz rzadziej rezerwują wyjazdy w ostatniej chwili – rezerwacje wyjazdów na ferie dokonywane są średnio 126 dni przed wylotem.

Ferie zimowe 2026. Nieoczywisty kierunek

Marta Gałuszka z platformy rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl poinformowała, że na okres od 16 stycznia do 28 lutego najchętniej kupowane są bilety lotnicze do Rzymu, Barcelony, Mediolanu, Alicante, Paryża, Malagi, Malty, Londynu i na Teneryfę. Zwróciła uwagę, że średnia cena biletu lotniczego na podróż w czasie ferii wynosi ok. 615 zł i jest o 11,7 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2025 r. Zaznaczyła, że bilety lotnicze zazwyczaj są tańsze, jeśli rezerwuje się je z wyprzedzeniem. Średni czas między dokonaniem rezerwacji a wylotem na ferie w przypadku fru.pl wynosi 51 dni - dodała.

Marzena Buczkowska-German z serwisu wakacje.pl przekazała, że w przypadku wyjazdów zagranicznych w ramach turystyki zorganizowanej "zdecydowanie większym" zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do ciepłych krajów, przede wszystkim Egiptu. Drugi najpopularniejszy kierunek to Hiszpania (wraz z Wyspami Kanaryjskimi), a trzeci to Malta.

- O ile Egipt to głównie wypoczynek przy basenie, o tyle Hiszpania w odsłonie Wysp Kanaryjskich jest miejscem z letnią aurą, a przy Andaluzji czy wybrzeżu wschodnim raczej miejscem na zwiedzanie i aktywny wypoczynek. Z kolei Malta o tej porze roku zachęca głównie ofertą kulturalną – to miejsce bardzo bogate w historię, ale też pełne wydarzeń takich jak koncerty, festiwale i inne imprezy - wskazała Buczkowska-German.

Zwróciła też uwagę na "bardzo wysoką" dynamikę sprzedaży wyjazdów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także widoczny wzrost popularności wyjazdów do Tajlandii i Maroka. Jak dodała, ceny takich podróży utrzymują się na podobnym poziomie jak rok temu.

Ekspertka przekazała również, że w przypadku zagranicznych kierunków narciarskich Polacy najchętniej wybierają Włochy i Austrię z uwagi na duże ośrodki narciarskie, ale coraz chętniej latają też do Turcji (Kayseri), Hiszpanii (Andaluzja, góry Sierra Nevada), Andory i Bułgarii (Bansko).

- W tym sezonie w kontekście ferii zimowych obserwujemy trend kupowania wyjazdów z dużym wyprzedzeniem. Przy niektórych kierunkach najbardziej atrakcyjne terminy wyprzedały się niemal w całości na kilka tygodni przed rozpoczęciem przerwy szkolnej - zauważyła również Buczkowska-German.

Ferie 2026. Gdzie pojechać

Jak wskazał z kolei w swojej publikacji portal Travelist.pl, powołując się na własny serwis transakcyjny, dostępność noclegów na tegoroczne ferie pozostaje na dobrym poziomie, a oferty last minute dostępne są w każdej z trzech tur wakacji zimowych.

- Wśród naszych użytkowników, podobnie jak rok temu, polskie góry pozostają najchętniej wybieranym miejscem wypoczynku na ferie, odpowiadając za blisko połowę rezerwacji. Na drugim miejscu plasują się pobyty nad Bałtykiem, które wybiera co trzeci podróżny. Następnie są miasta i miasteczka oraz kierunki nad jeziorami, na które łącznie przypada niemal jedna piąta rezerwacji - oceniła Eliza Maćkiewicz z portalu, cytowana w publikacji.

Pierwsi w kraju ferie – od 17 stycznia do 1 lutego – rozpoczynają uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego. Jako ostatni w tym roku – od 14 lutego do 1 marca – wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

an / mjo / PAP