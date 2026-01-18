Siostry nazywane były "Z-zakonnicami", bo często fotografowały się z symbolem "Z", którym oznaczane były rosyjskie pojazdy i broń, biorące udział w inwazji na Ukrainę.

Zakonnice, które przybyły do Szwecji z Białorusi miały działać w 20 kościołach na terenie całego kraju. Teraz szwedzkie władze podejrzewają, że dochód ze sprzedawanych przez nie pamiątek - co miało być ich działalnością charytatywną - w rzeczywistości szedł na wsparcie agresji przeciwko Ukrainie.

Michael Ojerbo, miejscowy ksiądz, który gościł zakonnice w swoim kościele w Täby w rozmowie z mediami przyznał, że nie przewidział potencjalnych zagrożeń. Zastrzegł jednocześnie, że dochód z działalności zakonnic był niewielki, więc ich wparcie dla rosyjskiej armii mogło być jedynie symboliczne.

Szwecja. Zakonnice działały dla rosyjskiego wywiadu

W oficjalnym komunikacie Kościoła Szwecji oskarżono przedstawicielki białoruskiego klasztoru o "wykorzystywanie przestrzeni religijnych do promowania rosyjskiego nacjonalizmu i finansowania rosyjskiego wysiłku wojennego". Zalecono wspólnotom prawosławnym i katolickim, żeby nie podejmowały współpracy z tym klasztorem.

Zwrócono też uwagę na rzekome powiązania zakonnic z rosyjskim wywiadem wojskowym (GRU). Zakonnice miały zabiegać o zajmowanie przestrzeni religijnych ulokowanych w pobliżu baz wojskowych.

Szwedzkie służby badają sprawę kościoła prawosławnego wybudowanego zaledwie 300 m od lotniska Stockholm-Västerås. Postępowanie jest prowadzone w sprawie podejrzeń o działalność szpiegowską. Z ustaleń mediów wynika, że świątynia miała być finansowana przez fundację powiązaną z Rosatomem.

