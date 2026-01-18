Wyniki Lotto na 18 stycznia. Sprawdź szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 17 stycznia 2026 roku, to:

3, 6, 14, 12, 1, 13

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwa miliony złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 20 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00. Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 17 stycznia 2026 roku, to:

34, 46, 49, 11, 5, 18

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 15 stycznia 2026 roku w Sianowie. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 20 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 stycznia 2026 roku, to:

14, 31, 21, 35, 33

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 19 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 stycznia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 36, 72, 67, 43, 73, 38, 34, 33, 16, 35, 49, 12, 23, 19, 41, 75, 55, 51, 37, 69 (Plus: 69)

Losowanie o 22:00: 32, 6, 75, 35, 78, 46, 62, 38, 11, 55, 45, 7, 28, 73, 34, 27, 20, 39, 51, 30 (Plus: 30)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 16 stycznia 2026 roku, to:

Liczby główne: 8, 16, 37, 39, 48

Euronumery: 5, 11

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 180 milionów. Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 20 stycznia 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 stycznia 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 10, 23, 18, 17, 4, 9, 15, 13, 2, 16, 12, 20

Losowanie o 22:00: 3, 19, 13, 1, 24, 18, 22, 20, 2, 7, 12, 23

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 24 listopada 2025 roku w Bielsku-Białej.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 stycznia 2026 roku, to:

14, 32, 11, 7, 12 oraz 1

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat. Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 19 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 stycznia 2026 roku, to:

28, 15, 14, 10, 7 oraz 2

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote. Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory był milion złotych, zdobyty 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 19 stycznia 2026 roku o godzinie 22:00.

