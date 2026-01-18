W skład Rady Pokoju, mającej zarządzać Strefą Gazy, wchodzą m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff, zięć prezydenta Jared Kushner i były brytyjski premier Tony Blair. Na czele Rady stoi Donald Trump. Oprócz Viktora Orbana, podobne listy z zaproszeniem otrzymali także prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Egiptu Abd el-Fatah as-Sisi oraz król Jordanii Abdullah II.

Powołanie Rady zostało zapisane w przygotowanym przez Trumpa planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. W Strefie Gazy od 10 października 2025 r. trwa zawieszenie broni. Utworzenie Rady ma być elementem wdrażania drugiej fazy rozejmu.

Trump zaprasza Węgry do Rady Pokoju

"Rada Pokoju to najbardziej imponująca rada, jaka została kiedykolwiek stworzona. (...) Jako przewodniczący Rady, oficjalnie zapraszam Węgry do dołączenia jako członek-założyciel" - napisał w liście amerykański prezydent.

"Nasze wysiłki zgromadzą wyjątkową grupę narodów gotowych przyjąć na siebie szlachetną odpowiedzialność budowy trwałego pokoju. To zaszczyt zarezerwowany dla gotowych prowadzić przykładem i wspaniale inwestować w bezpieczną i prosperującą przyszłość nadchodzących pokoleń. Zwołamy naszych wspaniałych i oddanych partnerów, z których większość to wielce szanowani światowi liderzy, w nieodległej przyszłości" - dodał Trump w piśmie do Orbana.

Orban reaguje na list: Przyjęliśmy to zaszczytne zaproszenie

Viktor Orban w niedzielę opublikował przesłany przez amerykańskiego prezydenta list, zaznaczając w komentarzu że "wraz z prezydentem Trumpem nadchodzi pokój".

"Węgierskie wysiłki na rzecz pokoju są doceniane. Prezydent Trump zaprosił Węgry do udziału w pracach Rady Pokoju jako członka-założyciela. Oczywiście przyjęliśmy to zaszczytne zaproszenie" - przekazał premier Węgier.

Według informacji przekazanych przez agencję Bloomberga, amerykańska administracja chce, by kraje wpłaciły co najmniej po 1 mld dolarów za stałe członkostwo w Radzie.

