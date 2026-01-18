Tragiczny wypadek pociągów w Hiszpanii. Dziesięć osób nie żyje, są ranni

Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych. Z powodu wypadku wstrzymano ruch kolejowy na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Do wypadku doszło ok. 18:40.

Hiszpania. Zderzenie pociągów w Andaluzji

Wieczorem państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif powiadomił o wykolejeniu się pociągów w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Według najnowszych informacji przekazanych przez telewizję RTVE, przynajmniej dziesięć osób nie żyje a 100 jest rannych, w tym 25 ciężko.

Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób - podała agencja EFE.

Według informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez hiszpańskiego aktywistę Josemę Vallejo, wykoleił się pociąg dalekobieżny jadący z Malagi do Madrytu, wjechał na sąsiedni tor i zderzył się z pociągiem dużych prędkości jadącym w przeciwnym kierunku - z Madrytu do Huelvy. Informacje potwierdził operator sieci kolejowej Adif.

Dziennikarz Salvador Jimenez jadący jednym z pociągów relacjonował, że uderzenie było "jak trzęsienie ziemi", a pasażerowie w celu wydostania się na zewnątrz używali młotków, którymi wybijali szyby w wagonach.

Tragiczny wypadek w Hiszpanii, trwa akcja służb

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni poważnym wypadkiem kolejowym w prowincji Kordoba. Wysłaliśmy na ten obszar służby ratunkowe i wsparcie logistyczne, aby udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy. Uważnie monitorujemy sytuację osób poszkodowanych" - przekazał w mediach społecznościowych Juanma Moreno, pełniący stanowisko prezydenta regionu Andaluzja.

Dodał w kolejnym wpisie, że na miejscu pracują też służby medyczne, pomagające rannym na miejscu oraz zapewniając szybki transport do szpitali.

Minister transportu Hiszpanii Oscar Puente udał się późnym wieczorem na madrycki dworzec Atocha, aby koordynować z centrum kryzysowego akcję ratunkową.

"Rząd współpracuje z władzami i służbami ratunkowymi, aby pomóc pasażerom" - przekazał w mediach społecznościowych premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

O wsparciu zapewniła także prezydent regionu Madrytu Isabel Diaz Ayuso przekazując, że madryckie szpitale przyjmą rannych, wsparcie poszkodowanym zapewnią też zespoły wysłane na miejsce.

Artykuł aktualizowany.

