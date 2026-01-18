Tragedia na Warmii. Wybuch gazu w budynku, jedna osoba nie żyje

W niedzielę w Ornecie (warmińsko-mazurskie) doszło do wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym. Zginęła jedna osoba.

Jak poinformował sierż. sztab Tomasz Bielikowicz z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmiński, policję o wybuchu zawiadomiono o godz. 8.00.

- Do wybuchu prawdopodobnie butli z gazem doszło w budynku parterowym, wielorodzinnym przy ulicy Zarzecznej. Zginął 45-letni mężczyzna, który mieszkał sam, a pięć osób z przylegających mieszkań ewakuowano - przekazał policjant.

Orneta. Wybuch gazu w bloku

Cztery osoby znalazły tymczasowe miejsce zamieszkania, a jedna przeniosła się do własnego mieszkania. Prokurator i zespół dochodzeniowo - śledczy z technikiem przeprowadzają na miejscu czynności.

Powiadomiono nadzór budowlany, który oceni, czy budynek, w którym doszło do wybuchu nadaje się do dalszego zamieszkania - poinformowała policja.

Miejsce, gdzie doszło do wybuchu oddalone jest od centrum i znajduje się za rzeką Drwęca Warmińska.

To kolejna tragedia w ciągu ostatnich kilku dni. W piątek informowaliśmy o pożarze domu jednorodzinnego w Myjomicach (woj. Wielkopolskie). Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować życia niepełnosprawnego 11-letniego chłopca. Strażacy uratowali jego matkę, która wróciła do budynku, aby ratować syna.

Również w mijającym tygodniu pisaliśmy o ofiarach zatrucia tlenkiem węgla w jednej z kamienic w Chełmnie. - W mieszkaniu odnaleziono zwłoki 31-letniej kobiety oraz trójki jej dzieci. Po pomiarach wykonanych w pomieszczeniu potwierdzono obecność czadu - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie.

