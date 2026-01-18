Szef NATO rozmawiał z Donaldem Trumpem. "Czekam z niecierpliwością"
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte rozmawiał z Donaldem Trumpem na temat międzynarodowego statusu Grenlandii i całej Arktyki. "Z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie w Davos pod koniec tygodnia" - napisał w mediach społecznościowych.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał w niedzielę, że rozmowa z prezydentem Trumpem dotyczyła bezpieczeństwa na Grenlandii i w Arktyce. Amerykański przywódca zapowiedział w sobotę nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na państwa, które wysłały wojska na wyspę, którą Trump chce "wykupić".
Rutte rozmawiał z Trumpem. Zapowiedział kolejne spotkanie
Prezydent USA zarzucił krajom, wobec których zapowiedział wprowadzenie ceł, że doprowadziły do "niebezpiecznej sytuacji", a cła to recepta USA na to, aby sprawa "zakończyła się szybko i bez zadawania pytań".
ZOBACZ: 44-godzinna misja zakończona. Niemieccy żołnierze spędzili na Grenlandii dwa dni
Szef NATO poinformował, że rozmawiał na ten temat z amerykańskim prezydentem.
"Będziemy nad tym dalej pracować i z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie w Davos pod koniec tygodnia" - przekazał w mediach spoecznościowych.
56. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Wśród zaproszonych polscy politycy
W poniedziałek 19 stycznia w szwajcarskim Davos rozpocznie się 56. Światowe Forum Ekonomiczne. Wydarzenie potrwa do piątku i zgromadzi prawie 3 tysiące liderów z ponad 130 krajów, w tym 65 szefów państw i rządów. Szczyt gospodarczo-polityczny będzie się odbywał pod hasłem "Duch dialogu".
ZOBACZ: Odpowiedź Europy na groźby Trumpa. Jest oświadczenie przywódców
Od wtorku do czwartku w Davos będzie przebywał prezydent Karol Nawrocki, który planuje spotkać się m.in. z premierem Holandii Dickiem Schoofem i prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem. Program wizyty obejmuje również sesję z prezydentem Trumpem, spotkanie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą, a także wystąpienie poświęcone Inicjatywie Trójmorza.
W Szwajcarii będą także obecni przedstawiciele polskiego rządu. W środę swój udział zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej