Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał w niedzielę, że rozmowa z prezydentem Trumpem dotyczyła bezpieczeństwa na Grenlandii i w Arktyce. Amerykański przywódca zapowiedział w sobotę nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na państwa, które wysłały wojska na wyspę, którą Trump chce "wykupić".

Prezydent USA zarzucił krajom, wobec których zapowiedział wprowadzenie ceł, że doprowadziły do "niebezpiecznej sytuacji", a cła to recepta USA na to, aby sprawa "zakończyła się szybko i bez zadawania pytań".

Szef NATO poinformował, że rozmawiał na ten temat z amerykańskim prezydentem.

"Będziemy nad tym dalej pracować i z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie w Davos pod koniec tygodnia" - przekazał w mediach spoecznościowych.

W poniedziałek 19 stycznia w szwajcarskim Davos rozpocznie się 56. Światowe Forum Ekonomiczne. Wydarzenie potrwa do piątku i zgromadzi prawie 3 tysiące liderów z ponad 130 krajów, w tym 65 szefów państw i rządów. Szczyt gospodarczo-polityczny będzie się odbywał pod hasłem "Duch dialogu".

Od wtorku do czwartku w Davos będzie przebywał prezydent Karol Nawrocki, który planuje spotkać się m.in. z premierem Holandii Dickiem Schoofem i prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem. Program wizyty obejmuje również sesję z prezydentem Trumpem, spotkanie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą, a także wystąpienie poświęcone Inicjatywie Trójmorza.

W Szwajcarii będą także obecni przedstawiciele polskiego rządu. W środę swój udział zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

